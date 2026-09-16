В Одесской области в здание влетела яркая птичка, мигрирующая в Африку (видео)

Через песчаный пересып пролетают десятки тысяч различных птиц.

В Одесской области в здание инспекторов Национального природного парка "Тузловские Лиманы" влетела яркая птичка – обыкновенная горихвостка, которая вместе с сородичами мигрирует в Африку. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка "Тузловские Лиманы" Иван Русев.

Он опубликовал видео, на котором запечатлена обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus).

"Сейчас эти и многие другие виды мелких птиц, несмотря на сильное влияние войны, пролетают через Национальный природный парк "Тузловские лиманы". С рассвета и до захода солнца через песчаный пересып дикой природы пролетают десятки тысяч различных птиц", – рассказал исследователь.

По его словам, птицы летят на зимовку – далеко в экваториальную Африку. Это вид птиц из рода горихвосток семейства мухоловок отряда воробьиных.

Как отмечает Русев, речь идет о небольших пернатых (15 см) с яркой окраской.

"Гоняясь за насекомыми, эта птица залетела в здание инспекторов на пограничном посту "Тузловская Амазония". Ее осмотрели и отпустили", – пояснил ученый.

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Как писал УНИАН, в Одесской области, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", значительно уменьшилось количество редких розовых фламинго – птицы исчезли из-за шумовой нагрузки, в частности, из-за российских дронов.

Ученый Иван Русев рассказал, что большая стая, которая была еще в начале июля, в середине августа насчитывала несколько небольших групп общей численностью чуть более ста птиц. По словам исследователя, дроны особенно негативно влияют именно на фламинго, которые в 2023 году впервые гнездились на территории "Тузловских лиманов". В 2024–2026 годах гнездование прошло неудачно – сотни гнезд были разрушены под воздействием войны.

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