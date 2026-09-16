Сколько украинцев вернутся из Польши после войны, - новый опрос

Большинство украинских беженцев, проживающих в Польше, планируют вернуться в Украину в ближайшее время или после окончания войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rating Group.
На общий вопрос, планируют ли украинцы возвращаться домой, респонденты ответили:
- 43% планируют вернуться после окончания войны;
- 8% хотят сделать это в ближайшее время;
- 26% не планируют возвращаться;
- 23% еще не определились с ответом.
Что касается возрастных показателей, то наибольшую долю тех, кто планирует вернуться в Украину, составляют люди в возрасте от 51 года – 58%. Тогда как среди молодежи от 18 до 35 лет таких всего 36%.
Помимо возрастных параметров, на решение о возвращении домой также влияет финансовая зависимость. По этому критерию планируют вернуться домой:
- 55% респондентов с низким доходом;
- 47% людей со средним уровнем дохода;
- 34% обеспеченных людей.
Что касается выбора страны для постоянного проживания, то большинство опрошенных выбрали Польшу (40 %). Еще 17 % хотели бы выбрать другую страну Европы. А 6 % – страну за пределами Европы. Остальные 37% опрошенных не определились с ответом.
Дискриминация украинцев в Польше
Также отмечается, что 49% опрошенных не сталкивались с дискриминацией в отношении себя в Польше за последние 12 месяцев. Еще 9% не ответили на этот вопрос. В то же время остальные украинцы называют следующие наиболее распространенные причины дискриминации:
- 31% – из-за национальной или этнической принадлежности;
- 22% – из-за того, что они говорят на украинском языке;
- 6% – из-за того, что они говорят на русском языке.
Украинские беженцы: другие важные новости
Ранее журналисты, ссылаясь на данные Евростата, сообщали, что украинские беженцы все чаще покидают Польшу, уезжая в другие страны. Только в июле количество граждан Украины, имеющих статус временной защиты в Польше, сократилось на 8,11 тыс.
Отметим, что это происходит на фоне роста числа нападений на украинцев в Польше. По мнению социолога Алексея Антиповича, общее ухудшение отношения поляков к украинским беженцам может быть связано с риторикой местных политиков.