Россия отправила в Ливию новый конвой с военной техникой

В Ливию прибыл новый российский конвой с военной техникой

Новый российский морской конвой доставил в ливийский порт Тобрук партию военной и логистической техники. Об этом сообщает OSINT-проект Russia Maritime Watch.

Так, на новых снимках, по всей видимости, запечатлена разгрузка бронетранспортеров (в частности, класса MRAP), машин обеспечения и другой военной техники в Тобруке после прибытия судов "Анастасия" и "Юрий Аршеневский", следовавших под эскортом большого десантного корабля проекта 775 ("Ропуча") – "Александр Шабалин".

По мнению аналитиков, эта новая поставка дополняет ряд свидетельств о растущей роли Тобрука в российской логистической сети в Ливии.

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"Поскольку Москва расширяет своё присутствие в Ливии, ключевым вопросом остается то, превращается ли Тобрук в нечто большее, чем просто транзитный пункт, – становится ли он постоянным российским логистическим узлом, соединяющим Средиземноморье, регион Сахеля и Судан", – говорится в сообщении.

Переброска российской техники в Ливию – что известно

Как сообщал УНИАН, Россия стремительно расширяет свое военное присутствие в Ливии, активизируя операции на шести ключевых авиабазах.

По данным Национального агентства геопространственной разведки США, эти действия являются частью более широкой миссии по расширению влияния Москвы в Северной Африке и Сахеле.

Летом расширение фиксировали на авиабазах Джуфра, Аль-Хадим, Гардабия, Брак-эль-Шат, Маатен-эль-Сарра и Таманхинт, расположенных в центральной, восточной и южной Ливии.

Разведка зафиксировала прибытие на эти объекты современной военной техники, в частности истребителей МиГ-29, беспилотников и систем ПВО.

В то же время продолжаются масштабные строительные работы по модернизации этих объектов: российские войска восстанавливают взлетно-посадочные полосы, склады и ангары для самолетов. Численность персонала также растет; например, российское присутствие на авиабазе Брак-эль-Шати увеличилось с примерно 300 до 450 человек всего за несколько месяцев.

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