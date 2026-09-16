Минимальная пенсия в 2027 году вырастет: какие цифры заложены в бюджет

На пенсионное обеспечение из бюджета будет выделено на 16,5 % больше средств, чем в прошлом году.

Размер минимальной пенсии в Украине в 2027 году составит 2878 грн, что почти на 300 грн или на 10,9% больше, чем в текущем году (2595 грн). Такие цифры заложены в проект бюджета на следующий год, представленный Кабинетом министров.

Несмотря на повышение, покупательная способность пенсионеров из-за инфляции вырастет ненамного. Годовая инфляция в Украине по итогам августа 2026 года ускорилась до 8,1% по сравнению с августом 2025 года. Правительство прогнозирует, что потребительские цены в 2027 году вырастут в среднем на 8,6%.

Средства, направленные из бюджета в Пенсионный фонд Украины на пенсионное обеспечение, составят 292,82 млрд грн. Из них 5 млрд грн будут обеспечены за счет специального фонда государственного бюджета. Рост в годовом исчислении по сравнению с пенсионными расходами в 2026 году составит 41,51 млрд грн (+16,5%).

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Указанный объем расходов позволит обеспечить все обязательства государственного бюджета по выплате пенсий, доплат, надбавок и повышений к пенсиям, которые в соответствии с действующим законодательством финансируются за счет бюджетных средств, в частности ростом пенсионных выплат в связи с повышением размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, говорится в пояснительной записке к бюджету.

В правительстве также заверили, что обеспечение пенсионными выплатами бывших военнослужащих и членов их семей, численность которых в связи с вооруженной агрессией российских оккупантов постоянно увеличивается, будет осуществляться в полном объеме.

Проект бюджета на 2027 год – главные новости

В государственный бюджет Украины на следующий 2027 год Кабинет министров заложил средний курс доллара на уровне 47,1 гривни. В то же время к концу следующего года доллар, согласно бюджетным показателям, будет стоить 48,3 гривни.

Согласно проекту, доходы государственного бюджета на 2027 год предусмотрены в размере 5 трлн 648 млрд гривен, что на 452,1 млрд гривень, или 8,7%, больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями. При этом в 2027 году общий объем расходов проекта государственного бюджета составит 7 трлн 272 млрд гривень, что на 864,9 млрд гривень, или 13,5%, больше соответствующего плана.

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