Путин может стать следующей жертвой собственной войны, – колумнист The Times

Журналист предупреждает, что наибольшие политические риски для Владимира Путина могут возникнуть не во время войны, а после ее окончания.

Российские власти готовятся к выборам в Госдуму, однако даже контролируемый результат может создать для Кремля новые проблемы. На фоне истощения экономики, потерь на фронте и роста спроса на переговоры Владимир Путин может столкнуться с последствиями войны, которую сам начал. Об этом пишет корреспондент газеты The Times, политолог и эксперт по международной политике Роджер Бойес.

Для Владимира Путина выборы в Государственную Думу могут стать важным испытанием. Несмотря на то, что российские власти контролируют избирательный процесс и не допустили к участию ряд оппозиционных сил, результаты голосования могут показать, насколько сильно российское общество устало от войны.

Партия "Единая Россия" стремится сохранить конституционное большинство в парламенте – более 300 из 450 мест. Это дало бы Кремлю возможность без поддержки других политических сил увеличивать оборонные расходы, принимать новые законы в сфере безопасности и, при необходимости, вносить изменения в Конституцию.

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В то же время даже неожиданно слабый результат "Единой России" может стать сигналом об уязвимости власти. По мнению автора материала, в таком случае внутри российской элиты может активизироваться борьба за будущее руководство страной после завершения президентского срока Путина в 2030 году.

Россияне все чаще говорят о мире

Экономические последствия войны становятся все более заметными для российского населения. Значительные ресурсы направляются на военные нужды, гражданский сектор сталкивается с проблемами, а бизнес испытывает острый дефицит работников.

При этом формальная поддержка Путина остается высокой, хотя, согласно приведенным в материале данным "Левада-центра", она снизилась примерно с 70% в начале полномасштабного вторжения до около 60%.

В то же время отношение россиян непосредственно к войне выглядит иначе. Согласно приведенным результатам опросов, 58% респондентов выступают за мирные переговоры, тогда как 33% считают, что боевые действия нужно продолжать.

Среди тех, кто поддерживает продолжение войны, основным аргументом часто является необходимость "завершить начатое". Автор материала отмечает, что это не обязательно означает готовность российского общества к дальнейшей масштабной военной кампании.

Новая мобилизация может стать проблемой для Кремля

Одним из главных рисков после выборов может стать новая волна мобилизации. В 2022 году объявление мобилизации вызвало значительный общественный резонанс и стало одной из причин выезда из России большого количества молодых мужчин.

Сейчас российские военные нуждаются в пополнении личного состава, в то время как российская экономика уже страдает от нехватки работников. По приведенным в материале оценкам, дефицит кадров в стране составляет около 4,8 миллиона человек.

Украинская разведка оценивает, что для попытки захватить территории Донбасса, остающиеся под контролем Украины, России может потребоваться постоянное восполнение потерь на уровне 55–60 тысяч военных в месяц. Владимир Зеленский заявлял, что с начала 2026 года потери российской армии убитыми и ранеными составили 267 тысяч человек.

В то же время Кремль может пытаться избежать публичного объявления конкретных масштабов мобилизации. Угроза призыва уже сама по себе может стимулировать часть молодых россиян заключать контракты с армией, чтобы получить больше контроля над собственным положением.

Отдельной проблемой остаются военнослужащие, мобилизованные в 2022 году. Многим из них обещали демобилизацию примерно через год, но значительная часть до сих пор остается на службе.

Война может создать для Путина проблему после ее завершения

Автор материала проводит параллели с историей России и СССР, когда последствия крупных войн способствовали политическим потрясениям внутри страны.

После войны с Наполеоном возвращение военных в Россию стало одним из факторов, повлиявших на формирование декабристского движения. Поражение в русско-японской войне предшествовало революции 1905 года, а массовое дезертирство с фронта во время Первой мировой войны стало одним из факторов Февральской революции 1917 года. Вывод советских войск из Афганистана в 1989 году происходил уже на фоне кризиса, завершившегося распадом СССР.

Именно поэтому война может представлять для Кремля политический риск не только в случае поражения, но и в случае победы. Ветераны могут вернуться домой с высокими ожиданиями относительно вознаграждения и своего статуса, а раненые и психологически травмированные военные могут столкнуться с проблемами адаптации к мирной жизни.

Для российских властей это означает необходимость решать проблемы, возникшие именно из-за затянувшейся войны: от возвращения военных к гражданской жизни и дефицита рабочей силы до роста милитаризации общества.

Проблемы Путина множатся – последние новости

Как сообщал УНИАН, на пятом году полномасштабной войны Россия сталкивается со все большими трудностями. Ее войска медленнее продвигаются на фронте, расходы на войну растут, а украинские удары с большого расстояния все чаще достигают российской территории.

Несмотря на это, российский лидер Владимир Путин не демонстрирует готовности отказаться от борьбы. Наоборот, он продолжает убеждать россиян, что страна способна одержать победу, а положение Украины якобы значительно хуже, пишет The New York Times.

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