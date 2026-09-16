Парламент поддержал закон о налоге на посылки стоимостью до 150 евро

Налог будет взиматься при покупке товаров на зарубежных маркетплейсах, в частности на Temu и AliExpress.

Верховная Рада в среду, 16 сентября, приняла в первом чтении закон, предусматривающий введение 20% налога на добавленную стоимость (НДС) для товаров стоимостью до 150 евро, которые украинцы заказывают через иностранные маркетплейсы.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (№16051) проголосовали 273 народных депутата при необходимом количестве в 226 голосов.

Документ отменяет порог для международных посылок стоимостью менее 150 евро (около 7 724 грн), которые до этого не облагались налогом. Больше всего это коснется посылок с крупных китайских платформ, таких как Temu и AliExpress, которые пользуются спросом среди украинцев.

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В то же время льгота сохранится для некоммерческих международных отправлений от одного физического лица другому стоимостью до 45 евро (2 317 грн) при условии, что такие товары пересылаются без какой-либо оплаты.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, соответствующий документ являются требованием ЕС и его принятие откроет Украине доступ к международному финансированию.

"Этот законопроект является частью наших международных обязательств. Дальше оттягивать нам некуда. Мы уже предприняли определенные шаги для отсрочки расходов на декабрь… Ставка на сегодняшний момент – неполучение в сентябре 4 млрд евро. Мы должны были их получить. Мы в срочном порядке перенесли эти законопроекты, чтобы иметь шанс получить эти средства в октябре", – отметил чиновник с трибуны парламента.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта будет способствовать продвижению Украины на пути к членству в Европейском Союзе путем гармонизации национального налогового законодательства с правом ЕС.

Между тем противники документа отмечали, что принятие закона может создать проблемы для сектора производства НРК и дронов из-за возможной задержки комплектующих на границе.

Также Рада приняла в первом чтении документ, устанавливающий механизм налогообложения посылок. Соответствующий законопроект об изменениях в Таможенный кодекс Украины (№15460) поддержали 267 народных депутатов. Как отметил министр финансов, этот законопроект предполагается применять с 1 июля 2027 года. Он добавил, что соответствующий документ должен упростить процедуру уплаты НДС физическим лицом, чтобы налогообложение осуществлялось автоматически.

Налог на международные посылки – главные новости

1 сентября парламент в очередной раз не поддержал отмену налоговой льготы на зарубежные посылки стоимостью до 150 евро. При этом в мае Рада также провалила голосование по законопроекту о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины, целью которого было введение налога на посылки.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщала, что получение Украиной следующего транша от МВФ в размере 1,66 миллиарда долларов в настоящее время находится под угрозой, в частности из-за провала голосования по законопроекту о налогообложении посылок.

Позже, 8 сентября, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что МВФ не отказался от требования об отмене НДС-льготы для международных посылок стоимостью до 150 евро. Принятие соответствующего законопроекта остается условием для получения Украиной следующего транша.

Премьер-министр Сергей Корецкий отстаивает введение налога, отмечая, что действующий порядок предоставляет иностранным производителям несправедливое преимущество. В то же время критики утверждали, что это практически не повлияет на рост налоговых поступлений, но увеличит финансовое бремя для украинцев, многие из которых зависят от таких посылок.

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