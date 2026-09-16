Президент США Дональд Трамп пытается отвлечь американцев от войны с Ираном.

Цены на бензин в США росли всё лето, как и цены на авиационное топливо, и на мазут для отопления домов, но наиболее резко подскочило дизельное топливо, которое используется повсеместно. Средняя цена за галлон дизельного топлива достигла рекордного уровня в 6,27 доллара - почти в два раза выше показателя конца февраля, когда Вашингтон и Израиль развязали войну против Ирана.

Обозреватель Уилл Готтсеген в своей колонке для The Atlantic пишет, что президент США Дональд Трамп пытается отвлечь американцев от войны с Ираном, заявив, что Украина виновата в росте цен на дизель, потому что бьет по НПЗ России. Сосредоточение внимания на Восточной Европе может быть удобной тактикой отвлечения, но на самом деле война между Украиной и Россией конечном счете менее важна для рынка дизельного топлива в США, чем на Ближнем Востоке.

Рост цен на дизельное топливо связан с особенностями его переработки. Дизельное топливо, как и бензин, в основном получают из сырой нефти, дефицит которой наблюдается с тех пор, как в феврале был фактически перекрыт Ормузский пролив. Ближневосточная нефть, отличающаяся высокой вязкостью и высоким содержанием серы, лучше всего подходит для производства дизеля. Ситуацию усугубляет то, что многие местные нефтеперерабатывающие заводы подверглись ударам или упредительно остановлены.

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Проблема нефтеперерабатывающих заводов носит глобальный характер. В пик летнего сезона мировые нефтеперерабатывающие предприятия производили на 4,2 млн баррелей в сутки меньше, чем в прошлом году. Как отметил Трамп, украинские атаки на НПЗ в России – втором по величине экспортере дизельного топлива в мире – только усугубили проблему.

По данным Американского института нефти, заводы в США сейчас "работают на полную мощность", задействуя практически все перерабатывающие мощности, и страна в среднем экспортируют больше нефтепродуктов, чем в прошлом году. Кроме того, в это время года НПЗ в США обычно останавливаются на техобслуживание как минимум на пару недель, что потенциально может еще больше сократить предложение.

Тем не менее директор по исследованиям сырьевых рынков в аналитической компании Kpler Мэтт Смит считает, что удары Украины "не являются равнозначной причиной, не говоря уже о том, чтобы быть главным фактором" роста цен на дизель в США. Даже если бы Россия и Украина сегодня договорились о прекращении огня, мировые нефтеперерабатывающие мощности не восстановились бы сразу.

На ремонт поврежденных объектов и их возвращение в строй после остановки уходит время. Историк энергетики и старший аналитик Eurasia Group Грегори Брю сказал, что для того, чтобы какое-либо смягчение напряженности повлияло на цены на дизельное топливо, "оно, вероятно, должно продлиться как минимум несколько недель".

По мере того, как повседневные расходы американцев продолжают расти, они становятся всё более и более недовольны политикой Трампа. В течение последних нескольких месяцев президент ищет кого-нибудь на кого можно было бы свалить вину. В то же время быстрое прекращение войны в Украине маловероятно по многим причинам, но это все равно не спасёт США от роста цен на дизель, который нынешний американский лидер сам и спровоцировал.

Энергетическое перемирие между Украиной и Россией - главные новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. При этом в Кремле не обещают прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в случае, если Силы обороны перестанут наносить удары по российским НПЗ.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил партнерам обеспечить энергетическое перемирие с Россией, которая остановит уничтожение критически важной инфраструктуры.

Позже Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. По его словам, РФ согласилась поступить точно так же. Правда, эту информация не подтвердила ни одна из сторон.

Стоит отметит, что первые пять месяцев войны с Ираном обошлись США в 38 миллиардов долларов.

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