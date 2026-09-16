Штрафы за превышение скорости в Украине не повысят: Рада провалила голосование

Сегодня за превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 340 грн.

Верховная Рада не поддержала законопроект №15348, предусматривавший введение новых штрафов за превышение скорости. Голосование состоялось во время заседания парламента в среду, 16 сентября.

В первом чтении законопроект поддержали 225 народных депутатов, для его принятия не хватило одного голоса.

Законопроект предусматривал внесение в КоАП новой статьи 122-6, которая должна была регулировать ответственность исключительно за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

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Инициатива предусматривала следующую градацию штрафов за превышение скорости:

более чем на 20 км/ч – штраф 680 грн;

более чем на 40 км/ч – 2040 грн;

более чем на 60 км/ч – 2720 грн;

более чем на 80 км/ч – 3400 грн;

За превышение скорости более чем на 60 км/ч, если водитель уже как минимум пять раз в течение года допускал такое нарушение, предусматривался штраф в размере 17 000 грн.

В настоящее время за превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 340 грн, а более чем на 50 км/ч – 1700 грн. В случае уплаты штрафа за превышение скорости на 20 км/ч в течение 10 дней его сумма уменьшается до 170 грн.

Парламент также не поддержал альтернативный законопроект № 15348-1 – за него проголосовали лишь 198 народных депутатов. Этот законопроект предусматривал ужесточение ответственности за ряд повторных нарушений правил дорожного движения и управления транспортным средством без водительских прав. Предлагалось отменить "порог безнаказанности" в 20 км/ч и ввести ответственность за превышение скорости уже на 10 км/ч.

Кроме того, законопроект предусматривал дополнительное наказание за ДТП, в результате которых погибли люди или были причинены тяжкие телесные повреждения. Речь шла о лишении права управления транспортным средством на срок от 3 до 8 лет. Также предлагалось ужесточить ответственность за повторное совершение таких правонарушений.

Почему хотят повысить штрафы

В августе министр внутренних дел Иван Выговский на пленарном заседании Верховной Рады Украины сообщил, что в Украине планируют ввести систему штрафных баллов для водителей и значительно увеличить количество камер автоматической фиксации нарушений.

Повысить штрафы и усилить контроль хотели для повышения безопасности на дорогах, уменьшения количества ДТП, снижения уровня смертности и травматизма, а также для борьбы с систематическими нарушителями.

Поводом для активного обсуждения этого вопроса стали резонансные ДТП, в частности авария в Киеве в июне этого года, когда автомобиль на большой скорости выехал в пешеходную зону, в результате чего погибли люди. На автомобиль Mercedes-Benz, ставший участником ДТП, ранее были зафиксированы десятки нарушений правил дорожного движения. Большинство из них касалось именно превышения скорости.

Позже, в августе, автомобиль Volkswagen на полной скорости столкнулся с маршрутным автобусом, после чего въехал в остановку с людьми. В результате инцидента были погибшие и раненые.

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