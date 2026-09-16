В Украине подорожал доллар: курс валют в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,43 грн, а евро – 51,31 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 16 сентября, вырос на 12 копеек и составляет 44,92 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,43 гривни за доллар.

В то же время средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 12 копеек и составляет 51,94 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,31 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,83 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,75 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,05 грн/евро, а курс продажи – 51,85 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 16 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,64 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду был установлен на уровне 51,51 гривни за один евро, то есть гривни выросла на 1 копейку.

15 сентября стало известно, что в госбюджет Украины на 2027 год Кабинет министров заложил средний курс доллара на уровне 47,1 гривни. В то же время к концу года доллар, согласно бюджетным показателям, будет стоить 48,3 гривни. При этом бизнес в своих бюджетах на 2027 год закладывает средний курс доллара на уровне 49 гривень.

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