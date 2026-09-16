Силы обороны сбили Су-24 и нанесли удар по месту запуска ударных БПЛА, – Генштаб

Отмечается, что российский самолет был сбит на аэродроме базирования в Саках во временно оккупированном Крыму.

На аэродроме оккупантов "Саки" во временно оккупированном Крыму был сбит самолет Су-24. Степень нанесенных повреждений уточняется, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

15 сентября и в ночь на 16 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российского агрессора.

"На аэродроме базирования в Саках во временно оккупированном Крыму поражён самолёт Су-24", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в Суворово и Рисово на оккупированной территории Крыма были поражены посты технических средств разведки "Гренадер".

Поражения зафиксированы во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Как уточнили в Генштабе, в районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника.

Также в Старомлиновке и Покровске Донецкой области, а также в Покровском Запорожской области были поражены пункты управления БПЛА оккупантов.

Кроме того, в Довжанске в Луганской области был поражён склад боеприпасов противника.

А в Ровеньках Луганской области и Бердянске Запорожской области были поражены базы хранения горюче-смазочных материалов захватчиков.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", – заявили в Генштабе.

Война в Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, российские бомбардировщики типа Су-24 не впервые уничтожаются Силами обороны Украины.

Недавно, в ночь с 6 на 7 сентября, украинские защитники поразили вражеский самолет Су-24 на временно оккупированном полуострове Крым.

В августе украинские силы уничтожили на крымском аэродроме российский бомбардировщик Су-24М и четыре единицы техники, ослабив авиационные возможности оккупантов.

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