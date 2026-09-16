Курс валют в 'ПриватБанке': сколько стоят доллар и евро в среду

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 16 сентября, не изменился и составляет 44,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также остался без изменений и составляет 51,90 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным – 52,08 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 16 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,64 гривни за доллар. То есть украинская валюта ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Что касается евро, то гривна, в свою очередь, укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на среду был установлен на уровне 51,51 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 1 копейку.

Курс доллара к гривне в банках 16 сентября вырос на 12 копеек и составляет 44,92 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 44,43 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне подешевел на 12 копеек и составил 51,94 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 51,31 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: