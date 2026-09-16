Перед премьерой новых эпизодов: хитовый сериал с Гэри Олдманом продлили на 8-й сезон

Проект получил премию "Эмми" за лучшую режиссуру драматического сериала.

Популярный шпионский драматический сериал Apple TV "Медленные лошади" (Slow Horses) продлили на восьмой сезон еще до премьеры шестого. Об этом стало известно после того, как проект получил премию "Эмми" за лучшую режиссуру драматического сериала, пишет Variety.

Как известно, шестой сезон стартовал 16 сентября 2026 года. Седьмой сезон сериала уже снят, его премьера ожидается после завершения шестого.

Сериал производится для Apple TV компанией See-Saw Films. Исполнительными продюсерами выступают Гэри Олдман, Мик Херрон, Джейми Лоренсон, Хакан Кусетта, Дуглас Урбански, Адам Рэндалл, Иэн Каннинг, Эмиль Шерман, Гейл Мутрукс, Билли Боуинг и Хелен Грегори.

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Восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов и станет экранизацией романа "Город клоунов" - девятой книги Мика Херрона из серии "Тупиковый дом".

Гэри Олдман, получивший номинацию на "Эмми" за главную мужскую роль в драматическом сериале, вновь сыграет Джексона Лэмба - ворчливого, но обаятельного руководителя отдела британской разведки.

Согласно синопсису, в новых эпизодах Лэмбу предстоит вступить в самое масштабное противостояние с Дианой Тавернер (Кристин Скотт Томас). После неудачной попытки шантажировать Парк Тавернер перейдет в наступление, а Лэмбу придется раскрыть одну из самых мрачных тайн MI5 и раз и навсегда положить этому конец.

"После неудачной попытки шантажировать Парк Тавернер переходит в наступление, и теперь Лэмбу предстоит раскрыть одну из самых мрачных тайн MI5 и раз и навсегда положить этому конец", - говорится в описании.

"Медленные лошади" продолжают покорять зрителей по всему миру, и я рада, что Джексон Лэмб и его команда очаровательных неудачников вернутся в восьмом сезоне. Их язвительный взгляд на захватывающий мир шпионажа совершенно уникален", - заявила креативный директор международного направления Apple TV Джей Хант.

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