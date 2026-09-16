Вблизи Чернобыля 'засветился' один из самых крупных наземных хищников в мире (видео)

Самый крупный зверь, отловленный на острове Кадьяк для Берлинского зоопарка, весил более тонны.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировано присутствие бурого медведя, который является одним из крупнейших хищников в мире. Как сообщили в заповеднике, на этот раз следы животного обнаружили на участке, пострадавшем от пожара.

"Отпечатки лап – одно из важных доказательств присутствия крупных млекопитающих. По характеру следов, их размерам, форме и особенностям походки специалисты могут определять вид животного, направление его движения и, при благоприятных условиях, оценивать отдельные особенности его поведения. Для территории заповедника такие наблюдения особенно ценны", – отмечают специалисты.

Отмечается, что бурый медведь уже неоднократно фиксировался в Чернобыльской зоне – как по следам и другим признакам жизнедеятельности, так и с помощью фотоловушек.

Такие данные дополняют многолетние наблюдения за этими крупными хищниками и позволяют лучше понимать особенности их распространения, перемещения и использования различных типов местообитаний на территории зоны отчуждения.

Что известно о буром медведе.

Это самый известный вид своего семейства, один из крупнейших наземных хищников в мире и крупнейший хищник фауны Украины. Имеет крепкое, коренастое тело с высокой холкой, массивную голову с небольшими ушами и глазами. Лапы крепкие, с большими неоттягивающимися когтями длиной 8–15 см. Шерсть густая, обычно окрашена равномерно или с некоторым потемнением основного цвета на морде и лапах.

Образует несколько подвидов (географических рас), отличающихся размерами и окраской. Средний вес – 200–250 килограммов. Самые мелкие особи встречаются в Европе, самые крупные – на Аляске и на Дальнем Востоке России – весят 500 кг и более. Самый крупный медведь, пойманный на острове Кадьяк для Берлинского зоопарка, весил 1134 кг. Длина европейского бурого медведя обычно составляет 1,2–2 м при высоте в холке около 1 м и массе от 100 до 400 кг. Гризли заметно крупнее – некоторые особи, встав на задние лапы, достигают роста 2,8–3 м.

Интересно, что, несмотря на "статус" хищника, далеко не все эти животные охотятся на крупную добычу – лосей, кабанов, оленей. Основным охотничьим приемом бурых медведей является подкарауливание жертвы в засаде, а затем быстрый рывок к ней с расстояния в несколько десятков метров. Но медведи могут и преследовать жертву на гораздо большем расстоянии. Однако в основном бурый медведь питается ягодами, плодами, орехами, зелеными растениями, насекомыми, их личинками, рыбой, падалью и т. п. Любит мед, который добывают из гнезд диких пчел, а также может разорять пасеки.

В Украине этот зверь обитает в Карпатах, также единичные случаи иногда регистрируются на севере Черниговской и Сумской областей, куда заходят хищники небольшой постоянной популяции, обитающей в Брянских лесах (Россия).

Занесен в Красный список МСОП как "вид с наименьшим риском".

Другие животные в районе Чернобыля

Напомним, на днях в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили дикого кабана и оленей, которые вплавь преодолевали реку Припять. Ранее в реке уже замечали других пловцов – енотообразную собаку и лося. По словам специалистов, лето прошло, вода становится все холоднее, поэтому сезон заплывов, возможно, подходит к концу.

Вас также могут заинтересовать новости: