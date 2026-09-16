Правительство намерено повысить налоги в 2027 году: что изменится для украинцев

В проекте бюджета на 2027 год до сих пор не покрыто более 30 млрд долларов, отметила нардеп.

Украинское правительство заложило в государственный бюджет на 2027 год доходы от повышения ряда налогов для украинцев, однако их дальнейшее введение до сих пор остается предметом дискуссий, отметила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа на своей странице в Facebook.

В частности, по её словам, возможно повышение ставки НДС до 21% (с нынешних 20%) и акцизов на топливо. В то же время, хотя соответствующие доходы уже заложены в проекте документа, Пидласа называет такие изменения маловероятными.

"Более 131 млрд грн из запланированных доходов поступят только в том случае, если парламент примет поправки в Налоговый кодекс: например, увеличит НДС на 1 п.п. и акцизы на топливо на 4 п.п. Я лично считаю такие изменения маловероятными", – пишет она.

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Кроме того, в бюджет заложено 52,5 млрд грн доходов, которые поступят в случае продления 50-процентного налога на прибыль банков и вступления в силу закона о налогообложении цифровых платформ (так называемого закона об OLX), который до сих пор не был подписан президентом.

Также бюджет предусматривает отмену НДС-льготы на международные посылки стоимостью до 150 евро. Принятие этого документа позволит государству получить 12 млрд грн и разблокирует международную финансовую помощь, отмечает народный депутат.

"Потребность в проведении обязательных расходов (тех, которые в основном учитываются в общем фонде) – 52,6 млрд долларов. Партнеры подтвердили 20 млрд. 32,6 млрд долларов пока не покрыты. Это больше, чем социальная защита, образование и медицина вместе взятые", – добавляет она.

Что изменится в бюджете по сравнению с 2026 годом

Как пишет Пидласа, одной из нововведений проекта госбюджета-2027 стало частичное восстановление Дорожного фонда – в размере 52,8 млрд грн.

"34,2 млрд – на дороги общего пользования, 10,1 млрд – на погашение долгов, еще 8,5 млрд – общинам на дороги общего пользования местного значения, а также на местные дороги и улицы", – уточняет нардеп.

Финансирование программ типа "Национального кэшбэка" будет сокращено: остатки Фонда на случай безработицы в размере 5 млрд грн, которые ранее использовались для финансирования этих программ, будут направлены исключительно на выплату пенсий.

Также предусмотрены изменения в финансировании вооружения и техники для вооруженных сил.

"На оружие и технику для ВСУ пойдут средства, взысканные по делам БЭБ, НАБУ и ДБР, от активов АРМА, штрафов Госаудитслужбы и АМКУ, а также плата за разрешения на экспорт оружия", – добавляет Пидласа.

Представление государственного бюджета на 2027 год ожидается в Раде 16 сентября. После этого народные депутаты будут подавать поправки до 1 октября, после чего бюджетный комитет парламента будет готовить проект к рассмотрению в первом чтении.

"Первое чтение ожидается в парламенте в конце октября", – подытожила народный депутат.

Проект бюджета Украины на 2027 год – последние новости

15 сентября правительство одобрило проект закона о Государственном бюджете на 2027 год. Согласно документу, доходы запланированы на уровне 5 трлн 648 млрд гривен, что на 452,1 млрд гривен, или 8,7%, больше по сравнению с 2026 годом. Расходы же запланированы в размере 7 трлн 272 млрд гривен, что на 864,9 млрд гривен, или 13,5%, больше уровня 2026 года. Потребность в международной поддержке в 2027 году составит 52,6 млрд долларов.

Согласно проекту госбюджета, правительство предусматривает повышение в 2027 году минимальной зарплаты до 9 546 гривен, что на 10,4% больше, чем в 2026 году. А также прожиточного минимума на одного человека – до 3 559 гривен в месяц, что предполагает рост на 10,9%.

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