Пивоварский рассказал о проблеме с дефицитом в Европе.

Решение кризиса с нехваткой горючего в Украине может затянуться: дефицит дизтоплива можно покрыть в течение месяца, с бензином А-95 ситуация сложнее и времени понадобится больше.

Об этом рассказал "Обозревателю" управляющий директор WOG Holding BV Андрей Пивоварский.

По его словам, в страну уже ввозится все больше топлива, наблюдается положительная динамика.

"Если не будет форс-мажоров, рынок в течение месяца выйдет на комфортный уровень относительно дизеля. Что касается 95-го [бензина], то здесь ситуация более сложная. Здесь уж вопрос не только завезти, но еще нужно найти, купить. В Европе - дефицит 95-го. С того, что сейчас вижу, нужно будет больше месяца. Но ежедневно есть положительная динамика, ввозим больше", - сказал Пивоварский.

По его словам, важно учитывать военную ситуацию в Украине, а в большинстве стран, где проходили боевые действия, топлива вообще не было.

"Нельзя было купить за валюту, завезти. А у нас сегодня армия обеспечена - воюет, железная дорога - ездит, специальные службы - скорые, полиция, пожарные - работают. Да, для персонального потребления есть очереди. Но очереди там, где есть нефтепродукт. Было бы хуже, если бы не было очередей и не было бы нефтепродуктов", - добавил он.

Топливный кризис в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

Последние недели на работающих АЗС выстраиваются огромные очереди - водители стоят в надежде заправить авто, несмотря на ограничения в 10-20 литров на одну машину.