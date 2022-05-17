Ожидается, что предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а на бензин - не выше 52 грн.

По результатам встречи представителей правительства с операторами топливного рынка было принято решение приостановить государственное регулирование цен на топливо.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире информационного телемарафона.

"Мы имели длительную дискуссию с операторами рынка топлива и, по результатам сегодняшнего заседания оперативного штаба, была принята договоренность, чтобы мы, со стороны государства, приостановили ценовое регулирование. Чтобы операторы могли насытить рынок необходимым ресурсом", - отметила Свириденко

Она добавила, что, по оценке правительства, ожидаемые предельные цены при этом на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин - не выше 52 гривны за литр.

Свириденко отметила, что правительство будет постоянно мониторить ситуацию.

"Как только почувствуем, что операторы злоупотребляют положением, будем принимать к ним санкции", - акцентировала она.

Министр экономики отметила, что сегодняшнее решение правительства должно способствовать тому, чтобы с каждой неделей рынок насыщался горючим, а очереди уменьшались.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для владельцев карт лояльности этих сетей, другие потребители могли заправлять автомобиль не более чем на 5-10 литров.

По мнению экспертов, дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.

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