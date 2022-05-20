Бензин подорожал до 52 грн за литр, а дизельное топливо - до 57 грн за литр.

В Украине по состоянию на 19 мая, после отмены государственного регулирования, цены на горючее выросли на 10-15 гривень за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на WOG и ОККО бензины марок А-95 и А-95+ подорожали на 11,14 и 10,15 грн/л - до 51 грн/л и 52 грн/л соответственно. Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 14,69 грн/л - до 57 грн/л.

До 52 грн/л вырос в цене премиум-бензин марки А-95 (+12,43 грн/л по сравнению с 18 мая) и до 58 грн/л (+13,24 грн/л) — дизельное топливо в сети KLO.

"БРСМ-Нафта" установила цену на дизтопливо на уровне 54,99 грн/л (+10,60 грн/л).

Также откорректировали цены "Укр-Петроль", AMIC, "Укргаздобыча" и Mango.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо – 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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