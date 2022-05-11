По словам Дмитрия Леушкина, бензина для коммерческого транспорта может не хватить.

В случае увеличения поставок топлива из Польши проблема с его дефицитом может быть решена для владельцев легкового транспорта, коммерческий, вероятно, не почувствует улучшения ситуации.

Такое мнение высказал "Фокусу" гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин, комментируя заявление министра экономики Юлии Свириденко. Ранее та заявила, что Украина может существенно увеличить поставки дефицитного горючего через территорию Польши.

"Есть понятие бизнеса, то есть коммерческого топлива, и есть понятие легковых автомобилей. Пани Свириденко занимается легковыми автомобилями. И ОККО и WOG в основном ориентированы на решение вопроса с легковыми автомобилями. Они купили весь свободный ресурс в Польше, другим компаниям там делать нечего", - говорит Леушкин.

В пресс-службе компании ОККО отказались комментировать ситуацию на рынке топлива.

В свою очередь, в сети автозаправок WOG сказали, что прилагают максимум усилий, чтобы наполнить рынок топливом: "Работаем по всем возможным направлениям, а не только по Польше".

Отвечая на вопрос о консультациях с Минэкономики, в компании заявила, что открыты для коммуникаций со всеми ветвями власти, бизнес-сообществами и общественностью. "Это была позиция компании до войны, также мы открыто сотрудничаем сейчас", - ответили в пресс-службе.

Дефицит топлива в Украине

В конце апреля в Украине возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов продлится, пока идет война и действует жесткое ценовое регулирование.

По прогнозам экспертов, дефицит бензина может затянуться до конца лета через что закроется множество АЗС. 7 мая стало известно, что четверть украинских заправок повысила цены на топливо, литр бензина уже стоит около 55 гривен. Также сообщалось, что проблема поставок топлива в Украину со стороны ЕС связана с заторами в портах Восточной Европы для решения этой МИД работает над открытием из них "зеленого коридора".