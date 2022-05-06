Уменьшение количества заправок прогнозируют на юге Украины, рост - на западе.

Нынешний дефицит бензина в Украине может затянуться до августа, а количество АЗС в стране существенно сократится.

Такой прогноз озвучил один из экспертов, опрошенных сайтом "Сегодня".

Они поясняют, что мелкие игроки не смогут конкурировать с крупными, поэтому будут вынуждены уйти с рынка. Прежде всего это будет наблюдаться в южных регионах - они в большинстве своем обслуживали перевозчиков агропродукции, которая направлялась в порты. Сейчас они закрыты. По прогнозу, прекратить работу могут 30-50% АЗС на юге Украины. В то же время появится необходимость открывать новые на западе страны, через который пойдет основной поток экспорта.

Перспективы преодоления топливного дефицита эксперты и участник рынка оценивают по-разному. По словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, бензин на АЗС может появиться в свободной продаже до конца мая. Менее оптимистичный прогноз у Дмитрия Леушкина, основателя Prime Group.

"Раньше августа дефицит топлива никуда не исчезнет. Привыкайте к новым условиям. Увы, но не выпускает Украина бензовозы за топливом. Пройти процедуру получения всех бумажек это 2-3 месяца. Отсюда и срок решения вопроса силами бензовозов. Если заработают порты или найдутся смельчаки завозить тысячи тонн на нефтебазы "железкой", то вполне вероятно может что-то измениться в лучшую сторону быстрее", - сказал он.

Дефицит топлива в Украине

В Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.