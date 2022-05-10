В правительстве рассчитывают, что через польские порты смогут ввозить нефтепродукты из США

Украина может существенно увеличить поставки дефицитного горючего через территорию Польши.

Об этом сообщила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

"После того, как враг планомерно атаковал топливную инфраструктуру нашей страны, уничтожив Кременчугский НПЗ и ряд крупных нефтебаз, вопрос поставки топлива приобрел необходимость оперативного и предметного решения. Сейчас Польша может выступать крупным транзитером топлива для Украины, обеспечивая поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно. Зато за последний месяц объем поступлений едва составил 60 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

Так, в Кабмине рассчитывают, что через польские порты смогут ввозить нефтепродукты из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов. Доставлять горючее будут комбинированными видами транспорта, транспортируя его через Польшу.

"Уже есть подтверждение от одной из ведущих польских компаний PERN SA относительно дополнительных мощностей. Также, для увеличения отгрузок синхронизировали графики работы АО "Укрзализныци" и польской PKP, которые теперь в оперативном режиме могут мгновенно решать проблемные вопросы. Поэтому ожидаем, что уже в ближайшее время топливные ресурсы будут доставляться быстрее, а на украинских заправках исчезнут очереди", - заверила Свириденко.

Напомним, Шмыгаль сказал на сколько подорожает бензин в Украине.

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