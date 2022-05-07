Дефицит бензина привел и к тому, что люди начали перепродавать талоны.

В Украине из-за топливного кризиса начали продавать места в очередях на заправки. Люди предлагают "почасовой тариф". Судя по тому, что количество таких объявлений растет, новая "услуга" уже начинает пользоваться спросом.

Так, на украинском сайте для объявлений можно найти людей, которые в разных городах готовы стоять на АЗС за бензином, газом или дизелем. В Днепре мужчина предлагает свои "услуги" за 100 гривень в час и дополнительную оплату в виде 50 грн "на кофе".

В Никополе Днепропетровской области "тарифы" куда ниже. Автор объявления указал, что за каждый час, проведенный в очереди, он будет брать по 40 гривень, также ему будет нужно заплатить 50 грн дополнительно.

В Киеве расценки куда дороже. За место в очереди за бензином на заправках Голосеевского района, или же также за доставку топлива на дом, автор объявления хочет получить 1 тысячу 200 гривень. А в Оболонском районе мужчина готов стоять в очереди за 200 грн в час.

Помимо этого, в сети начали массово продавать талоны на топливо. В среднем, цена за литр бензина по таким талонам составляет 50 гривень. Судя по количеству новых объявлений, желающих купить топливо действительно много.

Топливный кризис в Украине: что известно о ситуации

В конце апреля в Украине возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов будет продолжаться, пока идет война и действует жесткое ценовое регулирование.

По прогнозам экспертов, дефицит бензина может затянуться до конца лета, из-за чего закроется множество АЗС. 7 мая стало известно, что четверть украинских заправок повысила цены на топливо, литр бензина уже стоит около 55 гривень.

Также сообщается, что проблема поставок топлива в Украину со стороны ЕС связана с пробками в портах Восточной Европы, для решения этого МИД работает над открытием из них "зеленого коридора". Эксперт объяснил, почему дефицит бензина в Украине может затянуться, а также рассказал, что с дизельным топливом ситуация вскоре может улучшиться.