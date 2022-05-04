Корниенко говорит, что через несколько дней дефицита топлива не будет.

В Украине через несколько дней уже не будет дефицита бензина, который наблюдается сейчас.

Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, сообщает пресс-служба парламента.

"Мы много работаем с правительством и все видели решение, которое позволило перезапустить процесс по дефициту топлива", - отметил он.

При этом Корниенко добавил, что будут другие цены, но возможность приобрести топливо для автотранспорта будет.

Других деталей он не озвучил.

Дефицит бензина в Украине

В Украине в конце апреля возник дефицит топлива на АЗС.

С целью решения проблемы дефицита топлива 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.

29 апреля 2022 года в СМИ появилась информация о том, что украинские АЗС перестанут продавать бензин в розницу.