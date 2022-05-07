Эти цены на треть выше установленных правительством.

Несмотря на госрегулирование цен на топливо, некоторые АЗС продают на треть дороже и придумывают различные схемы оплаты.

Об этом пишет Forbes. Несмотря на дефицит, купить бензин и дизель в Украине можно, но на треть дороже установленной правительством предельной цены.

"Бензин за деньги не продаем, только по талонам", – говорит менеджер сети АЗС NG в Виннице. Чтобы купить талон, надо оплатить счет минимально на 200 литров по цене 55,5 грн за литр, добавляет он.

На заправке АЗС Oil-x в Житомире купить бензин можно без талонов, но саму заправку закрыто. Как так? "Заправляют только своих", – отвечает сотрудник заправки. Чтобы стать "своим", надо приехать на эту АЗС и договориться.

В Коломые Ивано-Франковской области бензин есть на одной из двух АЗС сети GOG. На этой заправке действуют ограничения – 20 литров на одну машину, цена – 56,5 грн за литр.

Эти цены на треть выше установленных правительством. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин не должна превышать 37,69 грн/л, дизтопливо – не выше 42,63 грн/л.

По оценке аналитика Upeco Александра Сиренко, почти 1000 заправок вышли за рамки госрегулирования, или 25% всего рынка. Такая ситуация во всех областях страны, добавляет Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы "А-95" .

У руководства государства есть два пути, как действовать в этой ситуации, говорит Куюн. "Либо менять госрегулирование, либо наводить порядок, – говорит он. – Не могут одни сети продавать топливо по 42 грн за литр, а другие – по 55 грн. Это разрушает всю идею госрегулирования".

Крупные сети также повысили цены, но остались в рамках предельных цен, по данным Консалтинговой группы "А-95".

За последние две недели спрос на заправках увеличился в пять раз. Многие заправки остались без горючего, и чтобы продолжать работать, готовы переплачивать на оптовом рынке.

До войны Украина импортировала 70% нефтепродуктов, потребляемых в стране, – это до 10 млн тонн бензинов, дизеля и автогаза. Снабжение шло преимущественно из России, Беларуси и морем. Сейчас эти каналы полностью заблокированы. Кроме этого, из-за военных действий остановились Кременчугский и Шебелинский НПЗ, которые обеспечивали около половины потребления бензина в стране.

Цены как в опте, так и в розницу снизятся после того, как спадет ажиотаж, а на заправках появится горючее. Это может произойти уже с середины мая благодаря налаживанию ритмичных поставок из Европы.

Ранее стало известно, что проблема поставки топлива в Украину со стороны ЕС связана с пробками в портах Восточной Европы, для решения этого МИД работает над открытием из них зеленого коридора.

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