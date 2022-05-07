Европа оказалась не готова в части логистики.

Проблема поставок топлива в Украину со стороны ЕС связана с пробками в портах Восточной Европы, для решения этого МИД работает над открытием из них зеленого коридора.

Об этом шла речь на совещании у президента Владимира Зеленского при участии руководителя Офиса президента Андрея Ермака и его заместителей, премьер-министра Дениса Шмыгаля и членов правительства.

Первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что в течение последних пяти дней Украина ввозит объем топлива, равный или превышающий внутреннее потребление. Однако, отмечает она, Европа оказалась не готова в части логистики. "Узким" местом в логистике поставки топлива в страну являются порты Восточной Европы: Гданьск, Гдыня, Констанца, Свиноуйсьце, Бургаз.

Поэтому сейчас во взаимодействии с Министерством иностранных дел продолжается работа по предоставлению Украине зеленого коридора в этих портах.

Также была отмечена необходимость заключения долгосрочных контрактов и накопления государственного резерва топлива.

Зеленский также отметил необходимость устранения очередей на украинских заправочных станциях.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.

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