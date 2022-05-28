Решение принято в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей.

С пятницы, 27 мая, работа Славянской ТЭС в Донецкой области остановлена из-за постоянных обстрелов.

Об этом сообщает "Донбассэнерго". Решение принято в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей.

В течение последних дней Николаевская городская территориальная община Донецкой области, где расположена Славянская ТЭС, постоянно находится под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских оккупационных войск. Персонал электростанции все время обеспечивал работу генерирующего оборудования и отпуск электроэнергии в энергосистему Украины.

"С целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей, ПАО "Донбассэнерго" принято решение об остановке работы Славянской ТЭС 27 мая 2022 года", – добавляют в сообщении.

Напомним, российские оккупанты за прошедшие сутки пытались развить успех на Бахмутском направлении и выйти в тыл подразделений украинской армии. Атака врага не удалась.

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