Также вражеские подразделения на Донецком направлении проводят активные наступательные действия.

Российские оккупанты за минувшие сутки пытались развить успех на Бахмутском и выйти в тыл подразделений ВСУ с целью нарушить пути логистического обеспечения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"При поддержке огня минометов и артиллерии проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Возрождение успеха не имел, отошел", - говорится в сообщении.

Также вражеские подразделения на Донецком направлении проводят активные наступательные действия. Продолжает огневое поражение наших подразделений вдоль линии соприкосновения, наносит ракетные удары. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

На Лиманском направлении враг продолжал обстрелы из минометов и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Озерное и Дубрава. Вблизи последнего нанес авиационные удары. Пытается закрепиться в районе населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошкивка, успеха не имел, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.

На Авдеевском направлении враг задействовал артиллерию по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Вторая, Веселое, Авдеевка, Пески и Красногоровка. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Яковлевки, Авдеевки, Веселого и Каменки.

Как писал УНИАН, по словам военного эксперта Олега Жданова, российские войска не оставляют намерений захватить и контролировать трассу Лисичанск-Бахмут.

"Ее (трассу - ред.) можно назвать "дорогой жизни". Почему? Потому что это один из путей снабжения нашей группировки, которая находится в Северодонецке и Лисичанске. Поэтому она крайне важна", - рассказал он.

Отметим, в последние дни тяжелые бои продолжаются за Северодонецк, Лисичанск, оккупанты пытаются выйти на трассу Лисичанск-Бахмут. Противник возобновил наступление на Славянском направлении.

Захватчики упорно продвигаются от Попасной до Бахмута, но в дальнейшем это движение будет замедляться, считают аналитики.

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