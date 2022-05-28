Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от чиновников большей активности по преодолению дефицита топлива.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
"Провел совещание с Кабинетом министров, заслушал доклады по широкому кругу вопросов. Ожидаю от чиновников большей активности. В частности, и по преодолению дефицита топлива, который образовался из-за российских ударов по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и по нефтебазам в разных регионах государства", - заявил президент.
Также Зеленский акцентировал внимание на важности решения и других вопросов: "По обеспечению рабочих мест для наших людей. И по другим важным экономическим вопросам".
Ранее в Госпродпотребслужбе рассказали, что некоторые автозаправочные станции в Украине работают по принципу "кому война, а кому мать родная".
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