Глава государства пообщался с сообществом Стэнфордского университета.

Украинское общество не воспримет усиление полномочий властных институтов, зато в государстве необходимо построить жесткую систему безопасности.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с сообществом Стэнфордского университета, сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Он подчеркнул, что сегодня Украина борется за ценности свободы и демократии, поэтому об усилении полномочий органов власти не может быть и речи.

"Если мы это защищаем, как же я могу потом быть другого мнения? Меня просто не поймет наш народ. Нет, еще раз нет. Но при этом мы должны серьезно говорить о жесткой, выстроенной вертикали по безопасности нашего государства", – сказал Зеленский, отвечая на вопросы студентов.

Президент отметил, что сейчас такая ситуация в Украине остается сложной, поэтому необходимо уделить особое внимание институтам, которые защищают государство.

"О конкретной вертикали, конкретных институтов, которые работают на защиту людей, – здесь все должно быть очень серьезно. Здесь не может быть либеральных вещей. А во всем остальном государство у нас либеральное, народ у нас либеральный. Вы видите, как он борется за свою свободу", – добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Зеленский назвал условия завершения войны.