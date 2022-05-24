17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива.

Некоторые автозаправочные станции в Украине работают по принципу "кому война, а кому мать родная".

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Госпродпотребслужбы Анатолий Вовнюк в эфире национального телемарафона.

"Сейчас в Украине есть АЗС, на которых не указаны цены, но есть очереди. Также есть заправки, на которых цена, которая в пределах договоренности между правительством и сетями. Это 52 грн за бензин и 58 грн за дизтопливо. При этом мы увидели, когда госрегулирование цен сняли, появились цены по 70-80 грн. Кстати, некоторые из этих заправок с начала войны вообще не работали, то есть они открылись, когда отпустили цену. Как по мне, такая ситуация напоминает кейс, кому война, а кому мать родная", - отметил Вовнюк.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решение ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а на бензин – не выше 52 грн за литр.

После отмены государственного регулирования по состоянию на 19 мая цены на топливо выросли на 10-15 гривен за литр.

Держпродспоживслужба начала проверки АЗС через завышенные цены на горючее.

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