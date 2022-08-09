По его словам, все зависит от метеорологических условий.

Накануне российские оккупанты открыто заявили, что заминировали все важные объекты на временно захваченной Запорожской атомной электростанции. Российские террористы пытаются пугать украинцев "последствиями" за деоккупацию захваченных территорий.

Держа в "заложниках" крупнейшую в Европе АЭС - размещая в энергоблоках военную технику и угрожая обесточить атомную электростанцию - войска Путина угрожают ядерным ударом всему миру.

Как объяснил заведующий отделом математического моделирования окружающей среды института проблем математических машин и систем НАН Украины Иван Ковалец, в случае аварии на Запорожской АЭС, по информации от "Энергоатома", есть угроза обесточивания энергоблока ЗАЭС, после чего выйдут из строя системы охлаждения - как следствие - авария на АЭС, от которой пострадает много людей, стран, земель и вод.

"Есть обнародованные расчеты выбросов, осуществленные ГНТЦ ЯРБ для одного из таких сценариев.Этот сценарий подразумевает грамотные действия персонала во время аварии для минимизации последствий. То есть, это не "апокалиптический" сценарий, но это очень тяжелая авария максимальной категории 7 по шкале INES. Когда оценка объемов выбросов сделана, все зависит от метеорологических условий, и мы моделируем атмосферное распространение. Метеорологические условия каждый день меняются. В данном случае подобраны такие метеорологические условия (27.06.2022 г.), когда кроме суши происходит загрязнение Черного моря, поскольку над ЧМ в это время проходит циклон, а ЗАЭС находится в его северо-восточной части. Соответственно на обширной территории происходит вымывание облака осадками, что приводит к значительному загрязнению поверхности Земли", - рассказал об одном из возможных сценариев Ковалец.

На снимках видно, что радиоактивное загрязнение затронет не только Украину, но и Черное море, Молдову, Румынию, Болгарию и даже Турцию. В то же время при других погодных условиях могут пострадать еще некоторые территории, в частности, радиоактивные испарения ветром перенесет на восток.

В любом случае, по словам ученого, масштаб вероятных последствий после аварии на ЗАЭС: на расстоянии 350 км от точки выброса уровень выпадений цезия-137 может достичь значений 100 кБк/м2, то есть как на окраинах Чернобыльской зоны отчуждения.

"Скажем , если сейчас возле Полтавы лежит 4000 Бк/м2 оставшегося после Чернобыля цезия 137, то в самом худшем сценарии там может появиться 100000 Бк/м2, то есть как на окраинах Зоны отчуждения. Это оценка "на пальцах": на приложенной картинке есть 100000 Бк/м2 на расстоянии 350 км от ЗАЭС. Полтава до ЗАЭС ближе. Аналогичный метеорологический сценарий так, чтобы долетало до Полтавы, а там дождем вымывался возможный", - привел пример Ковалец.

Оккупация Запорожской АЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. Было зафиксировано попадание в высоковольтную линию связи, а на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Также три "прилета" зафиксировали на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Также было повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг хранилища, из-за чего своевременное выявление ухудшения радиационной обстановки пока невозможно.

Кроме этого, российские оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС оружие и взрывчатку.

В офисе Зеленского отмечали, что МАГАТЭ и ООН должны жестко требовать от России выйти из АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии.

В оккупированном Энергодаре началась паника из-за обстрела Запорожской АЭС.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что "крайне обеспокоен обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции".

В то же время директор МАГАТЭ настаивал на визитах миссии МАГАТЭ на территорию ЗАЭС, соответственно, на оккупированную территорию Украины.

Украина ранее выступала против посещения миссией МАГАТЭ Запорожской АЭС и осуждала идею визита на оккупированные территории без согласия украинских властей. Вместе с тем российские оккупанты активно поддерживают такой визит и даже вели подготовку к нему.

В НАЭК "Энергоатом" заявили, что Россия хочет отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины и обесточить юг страны.

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