Трамп может ослабить санкции против России: конгрессмены выступили с важным заявлением

В частности, они призвали Трампа одобрить санкционные меры, предусмотренные "законом Грема".

Группа членов Палаты представителей Конгресса США призвала президента Дональда Трампа не ослаблять ограничения в отношении РФ, а наоборот применить "адские санкции". Такое заявление они обнародовали в X-аккаунте Группы поддержки Украины в Конгрессе.

Авторами заявления являются законодатели от обеих партий: Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Майк Квигли и Джо Уилсон. Это заявление является ответом на сообщение о том, что администрация президента США планирует ослабить санкции против России в обмен на освобождение политических заключенных.

По их словам, пока продолжается полномасштабная война со стороны РФ и сохраняется угроза союзникам Европы, США должны принять все необходимые меры, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина.

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"Ослабление санкций воодушевит Россию и продлит войну", - добавили в заявлении.

Кроме того, они призвали Трампа одобрить санкционные меры, предусмотренные "законом Грема". Президент США должен объявить об этих санкциях до 18 октября.

Также конгрессмены призвали администрацию быстро усилить экономическое давление на РФ. Они считают, что мира в Европе можно достичь только с помощью силы.

Что этому предшествовало

Ранее издание The Atlantic писало, что Трамп может снять часть санкций с РФ еще до завершения войны в Украине. В частности, несколько месяцев назад посланник президента США Дональда Трампа в Восточной Европе Джон Коул обратился к нему с предложением выхода из тупика в отношениях Вашингтона с Москвой.

Отмечается, что он предложил ему снять часть санкций с РФ в обмен на освобождение политических заключённых Кремля.

"Все это способствует установлению мира. Чем больше взаимодействия, тем больше компромиссов – будь то экономических, касающихся заключенных или чего-то другого – шаг за шагом ведет к, надеюсь, миру. Это своего рода миссия", – сказал Коул.

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