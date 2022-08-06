Мэр Энергодара не исключает, что на Запорожской АЭС есть заминирование и планируются различного характера провокационные действия.

В оккупированном Энергодаре паника из-за недавнего обстрела Запорожской АЭС, которая расположена в городе, россияне прячут между энергоблоками тяжелое оружие.

Об этом сказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов в эфире телемарафона.

"Конечно, есть паника в городе и мы понимаем, что сейчас будет следующая волна желающих эвакуироваться на подконтрольную ВСУ территорию", - сказал он.

По словам мэра, из-за обстрела часть города осталась без энергоснабжения.

Орлов отметил, что оккупанты прячут на станции очень много оружия, которое используют вблизи атомных энергоблоков.

"Они прячут тяжелое оружие, то есть ракетные системы залпового огня, между энергоблоков. То есть они немного отходят и обстреливают противоположную сторону Днепра, город Никополь, Марганец и Запорожское направление. А потом прячут эти системы между энергоблоками", - пояснил он.

Мэр Энергодара не исключает, что на Запорожской АЭС есть заминирование и планируются различного характера провокационные действия.

"Это может стать следующей проблемой по обеспечению специалистами, эксплуатирующими АЭС", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики четыре раза обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. В результате она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. Сейчас этот блок разгружен и отключен от энергосети.

После обстрелов оккупантами Запорожской АЭС президент Украины Владимир Зеленский призвал страны к применению жестких санкции против всей российской атомной отрасли. По его словам, Россия должна нести ответственность уже за сам факт создания угрозы АЭС.

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