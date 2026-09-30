Россия пытается уничтожить экономику Украины: озвучены масштабы потерь, – The Guardian

Воздушные тревоги обходятся Украине примерно в 45 млн долларов за каждый час простоя бизнеса.

Российские атаки нанесли украинской экономике около 10 миллиардов долларов ущерба только в этом году. Среди целей – промышленные предприятия, склады, логистическая инфраструктура и дата-центры, пишет The Guardian.

Министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко назвал это попыткой "уничтожить практически всю экономику".

"Чего мы не предвидели в полной мере, так это того, как быстро Россия разработает эти реактивные дроны и начнет использовать их для ударов по всему", – отметил министр.

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По его словам, из-за атак значительная часть экономики вынуждена останавливаться, ведь работников отправляют в укрытия, а сирены звучат до 10 часов в сутки. Воздушные тревоги обходятся Украине примерно в 45 млн долларов за каждый час простоя бизнеса. При этом более половины компаний продолжают работать во время "желтых" тревог.

Кроме того, Россия фактически заблокировала украинские порты на Черном море, через которые до блокады отправлялась основная часть экспорта страны.

Чтобы защититься от будущих ударов, правительство обсуждает, как позволить большему количеству частных компаний приобретать системы противовоздушной обороны. В то же время Кравченко предупредил, что бизнес никогда не сможет полностью защититься от российских ракет и дронов.

По его словам, Киев теперь стремится получить дополнительную поддержку от ЕС, Японии, Канады и Великобритании; в частности, рассматривается возможность досрочного предоставления кредитов, которые были запланированы на следующий год.

Экономика Украины – последние новости

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Украине необходимо привлечь 20 миллиардов долларов от международных партнеров, чтобы покрыть часть бюджетных потребностей до конца 2026 года. По его словам, от получения этих средств зависит финансирование производства вооружений для продолжения активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что правительство в проекте госбюджета Украины на 2027 год предлагало повысить налог на добавленную стоимость до 21%, чтобы запустить программу страхования бизнеса от военных рисков. Планируется сформировать общий фонд в размере около 5 млрд долл., который должен использоваться для оперативной компенсации бизнесу в случае страховых случаев, связанных с войной.

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