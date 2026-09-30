Отказался от повестки после ВЛК: суд вынес неожиданное решение

После ВЛК мужчина отказался принимать повестку и письменно заявил о нежелании служить. Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации.

Лысянский районный суд Черкасской области рассмотрел дело военнообязанного, которого обвиняли в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Мужчина после прохождения военно-медицинской комиссии отказался получить повестку, а также письменно заявил об отказе от службы в Вооруженных Силах Украины, пишет Судебно-юридическая газета.

Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины, однако вместо предусмотренного этой статьей лишения свободы назначил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Мужчина прошел ВЛК и отказался от повестки

Как установил суд, мужчина состоял на воинском учете в качестве военнообязанного. 5 мая 2025 года он прошел медицинское обследование в военно-врачебной комиссии.

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По результатам ВЛК его признали годным к военной службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях и организациях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны.

Правовых оснований для отсрочки от мобилизации у него не было.

В тот же день в помещении ТЦК и СП мужчине предложили под подпись получить повестку о вызове на 17:00 для призыва на военную службу во время мобилизации и отправки в Вооруженные Силы Украины. Однако он отказался принимать повестку. В связи с этим был составлен соответствующий акт.

Кроме того, мужчина подал в ТЦК и СП письменное заявление, в котором сообщил, что отказывается от прохождения военной службы в ВСУ.

По заключению суда, он знал о необходимости явиться в ТЦК в 17:00 5 мая, однако без уважительных причин не прибыл. О причинах неявки мужчина не сообщил и документов, подтверждающих уважительность причин, не предоставил.

Обвиняемый заявил о проблемах со здоровьем

В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Он объяснил, что из-за состояния здоровья не может проходить военную службу. По его словам, у него тяжелое заболевание, ограничения в движениях, и он подал документы для установления группы инвалидности.

Также мужчина отметил, что на момент рассмотрения дела от службы не уклоняется. Он рассказал, что после доставки в ТЦК военнослужащие сообщили ему, что он будет направлен на передовую, после чего он отказался от службы.

Суд установил, что обвиняемый правильно понимал суть предъявленного ему обвинения и добровольно признал свою вину.

Суд учел тяжелые заболевания

При назначении наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств.

Среди них – искреннее раскаяние мужчины, активное содействие раскрытию уголовного правонарушения путем полного признания вины, а также тяжелое заболевание.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил. Также суд отметил, что мужчина ранее не был судим, положительно характеризовался по месту жительства, не состоял на учете у нарколога и психиатра.

К материалам дела он предоставил многочисленные медицинские выписки о тяжелых заболеваниях суставов, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Как указано в приговоре, мужчина неоднократно проходил стационарное лечение.

Суд также обратил внимание на то, что после возбуждения уголовного дела мужчину больше не доставляли в ТЦК. В приговоре указано, что при установленных обстоятельствах уполномоченные органы на тот момент не могли мобилизовать его из-за тяжелой болезни, а мужчине предстояло пройти повторное обследование для решения вопроса об установлении инвалидности.

Почему вместо лишения свободы назначили штраф

Санкция статьи 336 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Однако суд применил часть первую статьи 69 УК Украины, которая при наличии нескольких обстоятельств, смягчающих наказание и существенно снижающих степень тяжести правонарушения, позволяет назначить более мягкое наказание.

Суд учел, что мужчина ранее не судим, признал вину, раскаялся, имеет положительные характеристики и страдает рядом тяжелых заболеваний.

В приговоре также указано, что сам факт уклонения от призыва не свидетельствует о том, что пребывание человека в обществе представляет опасность для общества, окружающих или отдельных лиц.

Суд не нашел оснований для освобождения мужчины от отбывания наказания с испытательным сроком, но счел возможным назначить ему штраф как более мягкую меру наказания.

Какое наказание назначил суд

Лисянский районный суд Черкасской области признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

С применением части первой статьи 69 УК Украины ему назначили штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан – 17 тысяч гривен.

Приговор может быть обжалован в Черкасский апелляционный суд через Лысянский районный суд в течение 30 дней со дня его вынесения.

Мобилизация в Украине – другие дела

Ранее суд признал незаконным решение ТЦК об отмене отсрочки аспиранту и его мобилизации. Было установлено, что мужчина продолжал обучение и выполнял индивидуальный план, а ТЦК не имел полномочий проверять успеваемость или посещаемость занятий.

Кроме того, Днепропетровский окружной административный суд признал незаконными приказы о мобилизации мужчины и его зачислении в списки личного состава. Суд установил, что еще до призыва он обращался за отсрочкой в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью.

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