Южная Корея не обещала Украине военную помощь в обмен на пленных солдат КНДР, - депутат

Солдаты были переброшены в Южную Корею в середине сентября.

Южная Корея не обещала оказать военную поддержку Украине в ее борьбе против РФ в обмен на передачу двух пленных северокорейских солдат. Об этом заявил южнокорейский депутат Ю Ён-ха, сославшись на данные разведывательного ведомства страны (NIS), передает Reuters.

"Украина не выдвигала никаких предварительных условий относительно передачи этих двух военнослужащих, захваченных в ходе боевых действий в Курской области России", – сказал он.

Известно, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Украина передала двух пленных северокорейских солдат Южной Корее.

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"После того как Зеленский обнародовал информацию о передаче, администрация президента Южной Кореи потребовала от Украины официального объяснения и извинений и обвинила Киев в нарушении соглашения о сохранении конфиденциальности этого шага с целью защиты солдат и их родственников в Северной Корее", – отмечается в материале.

По словам Ю, Украина до сих пор не извинилась и не выразила сожаления в связи с разглашением этой информации. В то же время в Киеве заверили, что никакого соглашения о конфиденциальности не существовало.

Ожидается, что солдаты пройдут допрос и проверку на безопасность, прежде чем южнокорейские власти примут решение о предоставлении им защиты и начале процесса переселения.

"Согласно южнокорейскому законодательству, NIS проводит расследование в отношении заявителей, находящихся под временным защитным арестом, проверяя их личность, причины выезда из Северной Кореи и вопросы, связанные с безопасностью", – говорится в публикации.

Ю считает, что Зеленский, скорее всего, сделал такое заявление, надеясь, что это будет способствовать росту общественной поддержки в Южной Корее в вопросе предоставления оружия и другой помощи Украине.

"Южная Корея, являющаяся крупным производителем оружия, испытывает давление со стороны некоторых западных стран и Киева в отношении предоставления Украине летального оружия, но до сих пор сосредотачивалась на нелетальной помощи, в частности на оборудовании для разминирования", – напомнило Reuters.

Солдаты были переведены в Южную Корею в середине сентября, сообщил другой депутат Юн Кун-ён, которому также предоставила информацию Национальная разведывательная служба (NIS).

КНДР и Россия – что известно

Ранее постоянный представитель Южной Кореи в ООН Чжу Хун Са заявил, что КНДР помогла Путину убить больше гражданских украинцев. По его словам, речь идет о передаче россиянам вооружения, в том числе баллистических ракет, развертывании военных и других факторах, затягивающих войну, начатую Россией.

"Дипломатическое взаимодействие является необходимым условием для завершения этой войны. Эта война, которая не должна была начинаться, должна закончиться без дальнейших промедлений", – подчеркнул дипломат.

В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов ответил, к чему приводит участие КНДР в войне на стороне России. Он предупредил, что в Северной Корее уже наладили массовое производство ударных дронов одноразового использования, и это отнюдь не способствует стабильности в Корейском регионе.

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