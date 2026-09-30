Клиническая гигантомания: новая версия российской 'Арматы' удивила даже экспертов

125-миллиметровую пушку танка заменили на 152-миллиметровую гладкоствольную.

Россия модернизировала танк Т-14 "Армата", фактически превратив его в новую машину, которая сможет решать нехарактерные для основного боевого танка задачи. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

""Ростех" модифицировал российский танк Т-14 "Армата" до уровня зенитно-ракетного комплекса малой дальности", – пишет "Звезда".

По данным прокремлевского рупора, 125-мм пушка была заменена на 152-мм гладкоствольную с хромированным стволом. Это позволило оснастить Т-14 противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет", дальность применения которых, по заявлениям, составляет до 10 000 метров.

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Машину планируют оснастить артиллерийским боеприпасом семейства "Краснополь" с донным газогенератором и спутниковой системой навигации. По замыслу разработчиков, именно это позволит Т-14 выполнять функции зенитного комплекса.

Помимо БПЛА "Птеродактиль", машина получит еще один тип бортового беспилотника, предназначенный для разведки и наведения высокоточных боеприпасов на цель на значительных расстояниях.

Боекомплект машины будет состоять из 40 снарядов, 24 из которых будут размещаться в автомате заряжания.

Новая версия танка сможет использовать боеприпасы длиной более 1 метра. Речь идет, в частности, о специально разработанных "интеллектуальных осколочно-фугасных и термобарических снарядах с дистанционным подрывом".

Вдобавок ко всему этому россияне в очередной раз подтвердили, что работают над созданием беспилотной версии танка Т-14.

Что говорят специалисты

Известный исследователь бронетехники Андрей Тарасенко крайне скептически отнесся к информации о новой "Армате". Он считает, что идея превращения танка в зенитный комплекс по умолчанию абсурдна.

"Какая-то клиника в стиле радара на "Арме", который видит спутники. Я думал, что, чтобы их за это жалкое зрелище и пьянство не посадили, они будут как можно реже появляться на публике и упоминать об "Арме", может, люди забудут, но нет – они будут выдумывать что-то новое", – написал он в своём Telegram-канале.

Эксперт считает, что 152-мм пушка и "метровые боеприпасы" – это нарративы из прошлого, когда боевые возможности танков пытались оценивать по длине снарядов и калибру пушки.

В свою очередь, специалисты военно-технического портала Defense Express считают, что уровень гигантомании, который российские пропагандисты закладывают в концепцию апгрейда "Арматы", наглядно демонстрирует непонимание того, какую именно роль танк должен играть на поле боя в условиях современной войны.

Российские танки – другие новости

Россия понесла гигантские потери бронетехники в войне против Украины. При этом среди тысяч уничтоженных российских танков нет ни одного Т-14, хотя его в РФ всегда позиционировали как "самый современный". На Западе считают, что Т-14 является очень дорогостоящим, из-за чего использование такой машины в боевых действиях становится экономически неоправданным.

В то же время российская оборонная промышленность продолжает поставлять армии РФ танки Т-90М "Прорыв" и глубоко модернизированные Т-72Б3М. О передаче очередных партий этих машин сообщалось в сентябре. Машины получили усовершенствованную всестороннюю защиту.

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