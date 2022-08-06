Россия захватила станцию в Энергодаре и устраивает опасные провокации.

МАГАТЭ и ООН должны жестко требовать от россиян выйти с территории Запорожской атомной электростанции и передать ее под контроль специальной комиссии.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил в Твиттере.

"Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому, что вчера Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух. Россия захватила станцию и устраивает опасные провокации. МАГАТЭ и ООН должны жестко требовать от России выйти с АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики четыре раза обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. В результате она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. Сейчас этот блок разгружен и отключен от энергосети.

После обстрелов оккупантами Запорожской АЭС президент Украины Владимир Зеленский призвал страны к применению жестких санкции против всей российской атомной отрасли. По его словам, Россия должна нести ответственность уже за сам факт создания угрозы АЭС.

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