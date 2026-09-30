McDonald's переходит на сокращенное меню из-за российских атак

Проверить наличие блюд в конкретном ресторане можно в приложении.

Сеть ресторанов McDonald's в Украине временно переходит на сокращенное меню во всех ресторанах, сообщила компания в социальных сетях.

Причиной стало повреждение склада логистического партнера сети после недавней атаки с использованием дронов.

Отмечается, что проверить наличие блюд в конкретном ресторане можно в приложениях McDonald's и партнеров по доставке или же непосредственно в ресторане.

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Российские атаки на склады – последние новости

25 сентября РФ нанесла удар в Украине по складу, используемому американской корпорацией McDonald's. Тогда пресс-служба сообщила, что рестораны работают в обычном режиме, при этом компания проводит оценку возможного влияния атаки на операционные процессы.

В результате удара российских оккупантов 5 сентября был полностью уничтожен холодильный склад и административно-бытовые помещения производителя мороженого "Рудь" в Житомире.

26 сентября российские оккупанты во второй раз за четыре дня нанесли удар по заводу фармацевтической компании "Дарница". Тогда никто из сотрудников компании не пострадал.

Кроме того, в начале сентября в результате атаки российских оккупантов на территории завода Coca-Cola под Киевом были повреждены складские помещения и возник пожар.

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