'Будет ли мне куда вернуться?': Россия превращает Краматорск в Покровск 2.0, – NYT

Российские управляемые бомбы начали регулярно наносить удары по Краматорску, как это недавно происходило с Покровском.

Краматорск долгое время оставался местом, которое, несмотря на войну, смогло пережить боевые действия относительно невредимым. Однако в этом году ситуация с безопасностью в городе резко изменилась.

Корреспондентка The New York Times Ольга Коновалова, которая родилась и выросла в Краматорске, рассказала, как сегодня живет город. 4 августа российские управляемые бомбы поразили жилые дома в городе, в частности здание, где она провела детство.

Взрыв повредил квартиру. Пол был усыпан осколками стекла, на кухне оконную раму оторвало от стены, в гостиной исчезло подоконник, а плитка в ванной комнате потрескалась.

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"Ничто не подготовит тебя к тому, чтобы увидеть место, где ты родился, разрушенным бомбами", – говорит журналистка.

Краматорск, который остался живым

Автор отмечает, что российские войска постепенно приближаются к Краматорску. По ее словам, она давно понимала, что дом ее детства в конечном итоге может оказаться в центре боевых действий.

До полномасштабного вторжения Краматорск для нее был городом детских воспоминаний. Женщина вспоминает прогулки, летние дни у фонтана, катание на санках зимой, походы с мамой на фермерский рынок и семейные вечера в грузинском ресторане недалеко от дома.

Все изменилось 24 февраля 2022 года. Взрывы разбудили ее родителей в Краматорске. Они позвонили сыну, который в тот момент находился в Мариуполе и работал продюсером команды CNN.

Родителей журналистки удалось эвакуировать. Они забрали документы, одежду и кота, оставив квартиру убранной в надежде вскоре вернуться. Однако до сих пор находятся в Норвегии со статусом беженцев.

"Жизнь не помещается в чемодан"

Через два месяца после начала полномасштабной войны журналистка вернулась в Краматорск, чтобы освещать продвижение российских войск в Донецкой области.

Тогда российские войска приближались к городу, захватывая село за селом, а обстрелы становились почти ежедневными.

Вернувшись в квартиру, журналистка увидела, что она покрыта пылью. Она пыталась забрать семейные фотографии, шахматную доску отца и вышитое вручную простыню бабушки.

"Но оказалось, что жизнь не помещается в чемодан, и мне пришлось многое оставить позади", – рассказывает она.

В то же время сам город тогда продолжал жить. Работали службы доставки еды, отели были заполнены журналистами, и, несмотря на проблемы с топливом и некоторыми товарами, Краматорск постепенно возвращался к привычной жизни.

После того как украинские войска оттеснили российские подразделения, жители начали возвращаться. В городе вновь открывались предприятия, в том числе любимый ресторан семьи журналистки.

Краматорск повторяет судьбу Покровска

Автор сравнивает ситуацию в Краматорске с Покровском, который также пережил период относительного возвращения к нормальной жизни после первого российского вторжения.

Однако с приближением боевых действий к Покровску все чаще стали долетать управляемые бомбы. Осенью 2024 года улицы города опустели, жители начали эвакуироваться, а дома и предприятия закрывались.

По словам журналистки, в последние месяцы подобная закономерность заметна и в Краматорске. Когда российские войска приближались, российские дроны начали достигать города и пролетать над его районами.

Бомбы попадали в знакомые автору места. Этой весной авиаудар произошел на улице, по которой она в детстве ходила в художественную школу. Бомба упала в нескольких метрах от магазина, где она покупала шоколадку и вишневый сок перед занятиями.

В конце сентября еще один удар пришелся вблизи дома журналистки. Масштабный пожар уничтожил несколько десятков квартир по соседству. Сам дом автора уцелел, однако вопрос о будущем остается открытым.

"Мой дом уцелел, но будет ли мне куда вернуться, когда война закончится? В глубине души я знаю, чем закончится эта история", – пишет автор.

Война в Украине – Краматорск сегодня

На днях стало известно, что Силы обороны Украины добиваются успехов на Купянском и Добропольском направлениях. В то же время россияне продвинулись на Краматорском направлении.

В частности, россияне оккупировали Марково, которое входит в состав Константиновской городской общины Краматорского района. Кроме того, оккупанты продвинулись вблизи соседней Федоровки.

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