Оккупанты размещают военную технику с оружием и взрывчаткой в машинных залах энергоблоков.

Российские военные обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы уничтожить ее инфраструктуру и отключить от энергосистемы Украины.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

"Акты ядерного терроризма на Запорожской АЭС – ее артиллерийские обстрелы имеют целью разрушение инфраструктуры станции, повреждение всех линий электропередач, через которые идет выдача электроэнергии в энергосистему Украины, обесточивание юга страны", - говорится в заявлении.

В предприятии считают, что обстрелы могут продолжиться, ведь Россия перешла к сценарию создания ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС.

Помешать этому могут ООН, МАГАТЭ и WANO, а также постоянное давление международного сообщества, чтобы РФ вывела войска со станции.

"Если сейчас этого не сделать, то Россия реализует свой план по превращению ЗАЭС в военную базу ядерных террористов. Этому сейчас способствуют активные действия представителей Росатома, которые находятся на станции и координируют специальную программу по отрезанию ЗАЭС от энергосистемы Украины путем повреждения с помощью артиллерийских обстрелов всех линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины", - отметили в "Энергоатоме".

"Кроме разрушения инфраструктуры Запорожской АЭС, этот план также включает дальнейшее полное обесточивание станции (блэкаут) с запуском дизель-генераторов всех энергоблоков для обеспечения охлаждения ядерного топлива, содержащегося во всех ядерных реакторах и бассейнах выдержки отработанного ядерного топлива каждого энергоблока", - говорится в сообщении.

Размещение оккупантами военной техники с оружием и взрывчаткой в машиных залах энергоблоков №1 и №2 - являются фактическим минированием энергоблоков с двумя ядерными реакторами крупнейшей в Европе АЭС, добавляют они.

"И это в дополнение к минированию береговой линии ЗАЭС за линией пруда-охладителя и прилегающего берега Каховского водохранилища. Вскоре все это с высокой вероятностью может привести к ядерной и радиационной катастрофе, последствия которой ощутит не только Украина, но и вся Европа", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Сегодня в МАГАТЭ предупредили об угрозе ядерной катастрофы из-за обстрела Запорожской АЭС. Директор агентства заявил, что готов возглавить миссию экспертов на ЗАЕС, однако "это пока невозможно".

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