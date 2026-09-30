В Польше зафиксирована рекордная инфляция из-за топливного кризиса

Аналитики прогнозируют, что рост стоимости жизни в Польше продлится в течение нескольких кварталов.

Уровень инфляции в Польшевырос до самого высокого уровня с середины 2025 года из-за скачка цен на топливо, вызванного войной США на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Так, в сентябре потребительские цены в стране выросли, по предварительным данным, на 4% по сравнению с прошлым годом. В августе этот показатель составлял 3,4%. Польша является импортером энергоносителей, поэтому инфляция в стране ускоряется из-за очередного витка эскалации между США и Ираном. Последнее уже привело к росту цены на нефть в этом месяце примерно на 12 долларов за баррель.

Правительство Дональда Туска уже отменило ограничения на цены на топливо. В то же время его попытки ввести налог на сверхприбыль в энергетической отрасли и использовать полученные средства для оказания определенной помощи водителям были сорваны президентом Каролем Навроцким, связанным с оппозицией.

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Общая инфляция в Польше превышает диапазон допустимых отклонений центрального банка (2,5% плюс-минус один процентный пункт). Это усиливает давление на местный Нацбанк в отношении ужесточения денежно-кредитной политики и подкрепляет аргументы в пользу повышения учетной ставки.

"В отсутствие ограничения цен на топливо или снижения цен на энергоносители общая и базовая инфляция должны продолжать ускоряться в ближайшие месяцы и оставаться за пределами целевого диапазона в течение нескольких кварталов", – предупреждают аналитики лондонской JB Drax Honore.

Глава центробанка Адам Глапинский прогнозирует, что процентные ставки останутся неизменными на уровне 3,75% в этом году и, возможно, вплоть до середины следующего года.

В то же время не исключено, что обсуждение повышения ставок начнется уже в следующем месяце. Решение об учетной ставке может быть принято в ноябре, если прогнозы центробанка покажут, что инфляция в течение длительного времени будет оставаться выше 4%.

Украинцы в Польше – последние новости

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что граждане Украины укрепили экономику страны. Вклад украинцев в рост польской экономики оценивают в 2,7% ВВП.

В то же время украинцы, ищущие работу в Польше, всё чаще сталкиваются с непрозрачными условиями трудоустройства. Причём проблемы человек иногда может заметить лишь через несколько месяцев.

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