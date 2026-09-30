Россия атаковала Трипольскую ТЭС: что известно о последствиях удара

Враг целенаправленно наносит удары по энергетике в преддверии отопительного сезона.

Сегодня, 30 сентября, в результате очередной атаки России было повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС, сообщила пресс-служба "Центренерго" в Facebook.

"Как только ситуация с безопасностью позволит, наши специалисты начнут ремонтные работы. Команда знает, что делать, и продолжает работать", – отметил генеральный директор ПАО "Центренерго" Сергей Исаченко.

По его словам, первоочередная задача заключается в том, чтобы оценить состояние оборудования и определить объем необходимых работ. Другие подробности о последствиях атаки из соображений безопасности компания пока не комментирует.

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В пресс-службе "Центрэнерго" подчеркнули, что враг сознательно наносит удары по энергетике в преддверии отопительного сезона, рассчитывая оставить украинцев без света и тепла.

Российская атака 30 сентября – главные новости

РФ атаковала столицу в ночь на 30 сентября и утром баллистическими ракетами и БПЛА, последствия вражеских обстрелов фиксировались в 5 районах города Киева, уже известно о трёх погибших.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины перед началом отопительного сезона. По его словам, начиная с лета фактически не было и дня, когда враг не атаковал бы энергетическую инфраструктуру. Но столь массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошлого отопительного сезона.

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