Директор агентства заявил, что угрозы станции должны быть предотвращены любой ценой.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси предупредил об угрозе ядерной катастрофы из-за обстрела Запорожской атомной электростанции.

Его заявление опубликовано на сайте агенства.

"Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчеркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами", - заявил Гросси.

Он подеркнул, что военные действия, ставящие под угрозу безопасность Запорожской АЭС, должны быть предотвращены любой ценой.

"Любая военная огневая мощь, направленная на объект или с него, будет равносильна игре с огнем с потенциально катастрофическими последствиями. Я решительно и настоятельно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта с его шестью реакторами. И я осуждаю любые насильственные действия, совершенные на Запорожской атомной электростанции, вблизи нее или против ее персонала", - подчеркнул он.

По словам Гросси, он уже четыре месяца готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ в Запорожье.

"Эта жизненно важная миссия до сих пор не состоялась не по вине МАГАТЭ. Несмотря на наши решительные усилия, пока это невозможно. Но для этого потребуется сотрудничество, понимание и содействие со стороны как Украины, так и России. Мы больше не можем позволить себе терять время", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Три "прилета" зафиксировали на площадке станции, возле энергоблока, в котором находится ядерный реактор. Захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

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