Сейчас международные организации, в частности МАГАТЭ, не контролируют ЗАЭС.

Российские оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС оружие и взрывчатку.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов.

Он подчеркнул, что сейчас международные организации, в частности МАГАТЭ, не контролируют ЗАЭС.

"Более того, обнародованы международные расследования, где четко показано, как россияне завозят оружие, технику и взрывчатку на территорию энергоблоков. Есть подтвержденная информация о заминировании энергоблоков российскими оккупационными войсками ЗАЭС в Энергодаре. Понятно, что это ядерный шантаж и опасность", - заявил Юсов.

Представитель разведки подчеркнул, что россияне могут подтвердить свою непричастность к ядерному шантажу и артобстрелов ЗАЭС, передав контроль над ней МАГАТЭ и международной комиссии.

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Три "прилеты" зафиксировали на площадке станции, возле энергоблока, в котором находится ядерный реактор. Захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси предупредил об угрозе ядерной катастрофы из-за обстрела Запорожской атомной электростанции.

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