Там они будут пугать весь мир ядерной угрозой.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, для чего российские оккупанты заявили о готовности взорвать Запорожскую АЭС.

Свое мнение он высказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Они выклянчивают переговоры, это совершенно очевидно для нас. Потому что по зерну не получилось устроить переговоры, поэтому давайте сделаем через ядерный шантаж. Но тоже не получается. Мы не пойдем на переговоры с ними. Эта попытка провалится", - сказал Арестович.

По его мнению, российские захватчики не решатся взорвать Запорожскую атомную электростанцию.

Также он прокомментировал подписание "распоряжения" о проведении псевдореферендума в Запорожской области.

"Они прессуют Запорожский регион, как основной, где они больше всего боятся контрнаступления. Они не в Херсоне боятся, они боятся на Запорожском направлении. И создают условия, которые должны, в случае нашего контрнаступления, создать им рамку, по которой они будут орать и пугать весь мир ядерной угрозой. Мол, смотрите, граждане добровольно изъявили желание присоединиться к Российской Федерации на референдуме, а Украина подавляет их волеизъявление", - отметил советник главы ОП.

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. Было зафиксировано попадание в высоковольтную линию связи, а на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Также три "прилета" зафиксировали на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

В НАЭК "Энергоатом" заявили, что Россия хочет отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины и обесточить юг страны.

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