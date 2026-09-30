Громче бензопилы: ученые обнаружили двух птиц с невероятно громким криком

Громкость птичьих криков варьируется в широких пределах - от 64 до более 120 децибел.

Исследователи из США и Бразилии записали крики 123 видов птиц - среди них два, крик которых по громкости можно сравнить с отбойным молотком. Как пишет Der Spiegel, об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Evolution. Послушать крики красноногой сериимы и гологоловой котинги можно в опубликованном материале.

Говорится, что бразильская одноусая котинга с 2019 года официально считается самой громкой птицей в мире. Тогда исследователи зафиксировали его крик громкостью до 125,4 децибела - это громче бензопилы. Однако Procnias albus, как этот вид называется по-латыни, может утратить мировой рекорд.

Биолог Джефф Подос, исследовавший вокализацию этой птицы, вместе с коллегой Жоау Менезесом обнаружил ещё два вида, способных соперничать с одноусым котингой за звание самой громкой птицы.

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Кандидатами стали красноногая сериема и голортая котинга.

У красноногой сериеми исследователи зафиксировали самый высокий средний уровень громкости, измеренный в течение 20 миллисекунд, – около 121 децибела. А голомордый котинга продемонстрировал самый громкий единичный крик – почти 131 децибел.

"В повседневной жизни это лучше всего сравнить с отбойным молотком", – сказал Жоау Менезес CNN.

"Впрочем, остается вопрос, как именно определять самую громкую птицу в мире. Стоит ли принимать во внимание самый громкий единичный крик? Среднюю громкость всех его криков? И как долго нужно измерять крик? Или же следует учитывать среднюю максимальную громкость нескольких особей одного вида? Поэтому пока что мировой рекорд остается за одноусой котингой", – говорится в статье.

Как гольф помогает орнитологам

Подос и Менезес на самом деле не гонятся за мировыми рекордами, объясняют авторы. Ученых интересует, какую роль играет эволюционная биология в способности птиц общаться между собой. В частности, учёные исследуют, можно ли по физическим характеристикам птицы предсказать, насколько громким будет её крик.

Для этого исследователи отправились в дикую природу – они работали в лесах американского штата Массачусетс, а также в различных регионах Бразилии.

Проблема заключается в том, что громкость птичьего крика напрямую зависит от расстояния. С близкого расстояния крик будет значительно громче, чем, например, на расстоянии 100 метров. Долгое время орнитологам было сложно одновременно и надежно измерять амплитуду, то есть громкость крика, и расстояние до птицы.

В последние годы ситуация изменилась. Ученые начали использовать технологии из других сфер. В частности, они применяют лазерные дальномеры, хорошо известные в гольфе, а также высокоточные портативные шумомеры, которые специалисты по охране труда используют для измерения уровня шума.

Благодаря этим данным исследователи стандартизируют записи так, как будто крик птицы был услышан с расстояния одного метра.

По словам Менезеса и Подоса, с помощью такого оборудования они собрали данные об амплитуде криков 123 видов птиц. Для 113 из них уровень громкости ранее вообще не измерялся.

Исследователи обнаружили, что громкость птичьих криков чрезвычайно различается – от 64 децибел у колибри до более 120 децибел у гологоловой котинги и красноногой сериимы.

Самые громкие птицы обладают крепкой мускулатурой

По наблюдениям ученых, самые громкие птицы обычно были крупнее остальных. У них были хорошо развитые мышцы, которые, вероятно, позволяют создавать более сильное сжатие воздуха и, соответственно, издавать более громкие крики. Кроме того, у таких птиц были более широкие клювы.

Впрочем, полученные данные не дали однозначного ответа на вопрос, какую именно экологическую или эволюционную функцию выполняет такая необычайная громкость.

"Теперь мы знаем некоторые ответы на вопрос, как это работает. Более крупное тело и более широкие клювы. Но вопрос, зачем это нужно, остается открытым", – сказал Менезес.

По его словам, вероятно, ученым нужны данные о значительно большем количестве видов, чтобы понять, что происходит на экологическом и эволюционном уровнях.

Другие интересные факты о птицах

Напомним, по словам ученых, у некоторых видов птиц пение заложено от рождения, другим приходится учиться– они слушают и практикуются. Более того, путь, по которому они идут, полностью зависит от их генеалогического дерева.

Так, мухоловки в основном обладают врождёнными способностями к пению. Поэтому птенец, выращенный в полной изоляции, по достижении зрелости всё равно сможет издавать характерное для своего вида пение. Таким образом, из поколения в поколение их мелодии остаются практически неизменными.

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