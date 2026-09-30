Израиль тихонько саботирует продажу С-400 из Турции в ОАЭ, – Forbes

Избавившись от С-400, Турция сможет закупать американские истребители F-35, чего Израиль очень не хочет.

Израиль призвал Объединенные Арабские Эмираты не покупать российские ракетные системы С-400 у Турции. Как пишет Forbes, Израиль стремится к тому, чтобы Анкара осталась с этим оружием на руках и под санкциями США за владение им, а значит, не смогла в ближайшее время приобрести истребитель-невидимку F-35 Lightning II.

Отмечается, что приобретение Эмиратами систем С-400 могло бы обеспечить еще один стратегический уровень в и без того разветвленной, диверсифицированной и многоуровневой противовоздушной обороне Абу-Даби.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не скрывает своего решительного несогласия с приобретением Турцией любых истребителей F-35, называя это угрозой безопасности Израиля и региональному балансу сил.

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Турецкие СМИ сообщают, что израильское правительство убеждает Абу-Даби не принимать никаких предложений Турции по выкупу российского ЗРК.

В статье турецкоязычной газеты Haber7 говорится, что причина, по которой сделка с Эмиратами не была завершена, "не исходит из России": Анкара и Москва достигли совместной договоренности по этому вопросу. Ссылаясь на информацию, полученную из неуказанного источника, отмечается, что настоящей причиной задержки было то, что Израиль призвал ОАЭ не выполнять предыдущие договоренности.

"Израилю, который имеет значительное влияние на Объединенные Арабские Эмираты, до сих пор удавалось препятствовать руководству страны принять окончательное решение по С-400", – говорится в статье.

В издании напомнили, что военные связи между Израилем и ОАЭ укрепились во время войны в Иране. Поскольку ОАЭ понесли основной удар иранских ракетных атак и атак беспилотников, Израиль впервые в истории развернул одну из своих систем противовоздушной обороны "Железный купол" вместе с операторами в этой арабской стране для усиления её обороны.

"В любом случае, Израиль, несомненно, отдал бы предпочтение Турции, которая располагает двумя системами С-400 и около 120 ракет, чем той, которая эксплуатирует 40 F-35", – отмечают журналисты.

Турецкие С-400

Как сообщал УНИАН, в США заявили, что Турция не должна больше хранить российскую систему противовоздушной обороны С-400, если она хочет вернуться к программе производства и закупки истребителей F-35.

США и Турция ведут переговоры по поводу российского ЗРК и комплекта ракет к нему, которые Анкара приобрела около десяти лет назад, а также по поводу ее "желания вновь присоединиться" к программе F-35.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что продолжает переговоры со всеми сторонами относительно будущего приобретенных у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

Россия уточнила, что не будет возражать против продажи Турцией своих стратегических зенитно-ракетных систем С-400 третьей стране при определенных условиях. В Москве отметили, что такая возможность существует, если страна, куда будут переброшены эти системы С-400, является ответственной и поддерживает дружеские отношения с Россией".

Переговоры о приобретении ОАЭ систем С-400 начались ещё летом. В настоящее время система противовоздушной обороны ОАЭ уже объединяет вооружение нескольких государств. В частности, на вооружении находятся американские комплексы THAAD и Patriot PAC-3, южнокорейские KM-SAM, а также российские зенитные артиллерийско-ракетные комплексы "Панцирь-С1".

В отличие от других арабских стран Персидского залива, ОАЭ также приобрели израильские системы противовоздушной обороны. Среди них – отдельные закупки ракет Barak и SPYDER, предназначенных для противодействия вражеским самолетам, беспилотникам, крылатым ракетам и высокоточным боеприпасам. Беспрецедентным шагом стало и то, что израильская армия развернула в ОАЭ систему "Железный купол" вместе с войсками для её эксплуатации во время войны в Иране.

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