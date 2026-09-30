Германия построила самую высокую ветровую турбину в мире: сколько энергии она будет вырабатывать

Ее ввод в эксплуатацию намечен на ноябрь.

Мегатурбина, построенная в восточной части Германии, во вторник достигла окончательной высоты в 365 метров, став самой высокой ветровой турбиной в мире, объявила компания, которая ее строит. Ввод в эксплуатацию намечен на ноябрь.

"Телескопирование внутренней части башни" – техника, используемая для достижения больших высот без применения кранов – "знаменует решающий шаг в реализации проекта" в Шипкау, пишет Antena 3 CNN.

В ходе монтажа внутренняя часть башни была поднята на окончательную высоту с помощью тросовой подъёмной системы – эта операция, потребовавшая "тщательной координации". Работы будут завершены в течение нескольких дней перед официальным вводом в эксплуатацию в ноябре.

Видео дня

Что известно об этой мегатурбине

Став второй по высоте конструкцией в Германии – всего на три метра ниже берлинской телебашни (368 м), – ветровая турбина в Шипкау, башня которой достигает 300 м, спроектирована так, чтобы использовать более сильные и стабильные ветра для производства вдвое больше энергии, чем обычная ветровая турбина, по словам её проектировщика.

Построенная как одна из примерно пятидесяти турбин ветропарка Шипкау, начатого в 2000 году, гигантская стальная конструкция должна обеспечивать электроэнергией, эквивалентной потреблению 7500 домохозяйств в течение целого года.

Профинансированный немецким государством в размере от 20 до 30 миллионов евро через Федеральное агентство по прорывным инновациям (SPRIND), этот проект был реализован в горнодобывающем регионе, где шахты будут постепенно закрываться до 2038 года в соответствии с климатическими целями Берлина.

Эта мегатурбина – доказательство попытки крупнейшей экономики Европы оставаться конкурентоспособной в энергетических инновациях на фоне промышленного кризиса, нехватки инвестиций и роста цен на энергоносители, вызванных войнами в Украине и Иране.

Этот пилотный проект призван оценить целесообразность ветропарков "второго уровня", которые позволили бы значительно увеличить производство энергии без необходимости строительства новых ветропарков, подчёркивает Gicon.

Однако противники ветровой энергетики, в частности крайне правая партия AfD, критикуют гигантскую турбину за её влияние на ландшафт и биоразнообразие.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые погрузили солнечные панели под воду, это может изменить работу подводных роботов.

Вас также могут заинтересовать новости: