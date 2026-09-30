Россия начала масштабную кампанию по уничтожению энергетики Украины, – Корецкий

Российские оккупанты перешли к массированным ударам по энергетической инфраструктуре перед началом отопительного сезона, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
"Этой ночью ракетами и дронами были атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах. Начиная с лета фактически не было и дня, когда враг не атаковал бы энергетическую инфраструктуру. Но столь массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошлого отопительного сезона", – заявляет Корецкий.
Глава правительства отмечает, что в результате атаки врага произошли повреждения и разрушения, однако подведение общих итогов и оценка сроков восстановления еще продолжаются.
"В целом со вчерашнего вечера под ударом находились 11 регионов страны. Помимо энергетики, враг снова наносил удары по жилым домам, социальной инфраструктуре, гражданским предприятиям и железной дороге. Во многих регионах сохраняется угроза повторных ударов. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Продолжаются аварийно-восстановительные работы и ликвидация последствий атаки", – сообщает Корецкий.
По данным премьера, по всей стране было зарегистрировано 14 пострадавших. Пятеро человек, в том числе один ребенок, погибли.
Отопительный сезон в Украине – главные новости
Ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что людям с особыми потребностями, проживающим на верхних этажах многоэтажных домов, стоит рассмотреть вариант выезда за пределы городов. Он объясняет это дополнительными рисками для таких людей в случае реализации пессимистического сценария развития отопительного сезона.
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что в Киеве местные власти провалили голосование по выделению земли под котельные, на закупку которых было выделено 1,2 млрд грн, поэтому в столице с начала года не было установлено ни одной.