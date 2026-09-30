'Киевстар' объявил о повышении тарифов в начале октября

Это решение объясняется увеличением расходов на обслуживание и восстановление сети.

Мобильный оператор "Киевстар" повышает стоимость тарифов для части абонентов с 8 октября 2026 года. В компании объясняют это решение увеличением расходов на поддержку и восстановление сети, говорится в заявлении "Киевстара".

Абоненты, которым повысят тарифы, заранее получат уведомление об этом через SMS.

"Мы обновляем стоимость тарифов в связи с тем, что расходы на обслуживание и восстановление сети растут. Дорожает топливо, оборудование и другие ресурсы, необходимые для обеспечения качественной связи для наших абонентов. В то же время в условиях полномасштабной войны для обеспечения стабильной работы сети требуются дополнительные ресурсы, а логистика становится все более сложной. Мы продолжаем системно инвестировать в энергоустойчивость сети и укрепляем резервное питание, чтобы поддерживать стабильную связь при возможных перебоях с электроснабжением", – говорится в заявлении.

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В компании обещают не только изменить тарифы на мобильную связь, но и предложить абонентам дополнительные возможности. "Киевстар" предлагает тем клиентам, кто будет недоволен новыми условиями тарифов, выбрать другой тариф из актуальной линейки или досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством.

Мобильные тарифы в Украине – последние новости

В середине сентября российские оккупанты нанесли удар по зданию компании "Киевстар" в Киеве. Президент Владимир Зеленский охарактеризовал вражескую атаку реактивными "шахедами" как имеющую все признаки террористической.

В конце августа эксперт по телекоммуникациям Александр Глущенко прогнозировал повышение тарифов на мобильную связь до конца 2026 года. Он предположил, что операторы будут действовать выборочно: пересматривать в первую очередь старые тарифы, предлагать переход на новые пакеты или сочетать более высокую цену с увеличением объема интернета, минут или услуг роуминга.

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